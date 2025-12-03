Într-un dialog incendiar cu jurnalistul Marius Tucă, Anca Alexandrescu dezvăluie cum vrea sistemul să-i blocheze candidatura la Primăria Capitalei și care sunt cele trei crize declanșate de USR-iștii aflați la butoane.

Principalele declarații:

Am declarat cheltuieli zero, pentru că am promis că voi face campania fără bani, în mijlocul oamenilor.

Este marea încercare a vieții mele; tot ceea ce am trăit alături de oameni în această perioadă mă responsabilizează și mai tare.

M. Tucă: Ce crezi că ai fi putut face mai bine sau nu trebuia să faci în campanie?

Poate că nu ar fi trebuit să intru în anumite dispute, când am fost provocat, cum a fost la Piața Rahova, cu domnii de la USR și, cu siguranță, cred că aș fi putut face și mai mult.

Copiii au fost afectați de decizia mea, dar le-am explicat de ce îmi doresc acest lucru. Sigur că suferă, pentru că le-am impus o serie de restricții, nu pentru că făceau ceva greșit, ci pentru că erau mai expuși. Știi ce pericole pot apărea într-o campanie electorală.