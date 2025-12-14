Invitat într-o emisiune TV, șeful statului a anunțat că desecretizarea ședinței CSAT care a dus la anularea alegerilor din toamna anului trecut va mai întârzia, dar a precizat că acest demers reprezintă doar „o pietricică în tot ansamblul”.

„Este foarte important să fie dovedită interferența rusă în alegeri, pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat”, a declarat Nicușor Dan, citat de News.ro..

„Probabil că în două-trei luni vom fi pregătiți să ieșim cu un raport. Se tot vorbește de acea desecretizare — da, se va întâmpla și asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul”, a mai spus președintele.

Șeful statului a adăugat că, în opinia sa, „nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, într-un fel, a fost personificată de el”.