Nicușor Dan s-a răzgândit din nou în privința desecretizării anulării alegerilor. Șeful statului nu mai consideră că problema este Călin Georgescu

Indirect, șeful statului a sugerat că actualul raport nu este convingător
Indirect, șeful statului a sugerat că actualul raport nu este convingător

Nicușor Dan a anunțat că va prezenta public primul raport după anularea alegerilor abia peste trei luni, la mai bine de un an de la decizia Curții Constituționale, în condițiile în care autoritățile nu au oferit nicio explicație clară. Mai mult, președintele s-a răzgândit și susține acum că problema nu ar fi Călin Georgescu, ci războiul hibrid purtat de Federația Rusă.

Invitat într-o emisiune TV, șeful statului a anunțat că desecretizarea ședinței CSAT care a dus la anularea alegerilor din toamna anului trecut va mai întârzia, dar a precizat că acest demers reprezintă doar „o pietricică în tot ansamblul”.

„Este foarte important să fie dovedită interferența rusă în alegeri, pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat”, a declarat Nicușor Dan, citat de News.ro..

„Probabil că în două-trei luni vom fi pregătiți să ieșim cu un raport. Se tot vorbește de acea desecretizare — da, se va întâmpla și asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul”, a mai spus președintele.

Șeful statului a adăugat că, în opinia sa, „nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, într-un fel, a fost personificată de el”.