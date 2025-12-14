În imaginile surprinse de camera de supraveghere se observă cum femeia gesticulează nervos, îl împinge pe unul dintre angajaţi şi, ulterior, îl loveşte cu poşeta peste faţă.

Potrivit angajaților, aceasta ar fi devenit agitată și a provocat scandalul în momentul în care i s-a spus că barul se va închide.

În cele din urmă, femeia a ieșit nervoasă din local însă, înainte a dărâmat mai multe pahare și sticle de pe alte mese.

