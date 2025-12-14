Bătaie în bar. O clientă a lovit angajații, supărată că s-a terminat programul și nu a reușit să-și bea șampania

Bătaie în bar. O clientă a lovit angajații
Bătaie în bar. O clientă a lovit angajații

Incident şocant într-un restaurant din Timişoara. O femeie a bătut un angajat al localului pentru că nu-şi terminase şampania, iar aceștia voiau să închidă. 

În imaginile surprinse de camera de supraveghere se observă cum femeia gesticulează nervos, îl împinge pe unul dintre angajaţi şi, ulterior, îl loveşte cu poşeta peste faţă.

Imagine

Potrivit angajaților, aceasta ar fi devenit agitată și a provocat scandalul în momentul în care i s-a spus că barul se va închide.

Imagine

În cele din urmă, femeia a ieșit nervoasă din local însă, înainte a dărâmat mai multe pahare și sticle de pe alte mese. 

Conflict violent într-o autogară din judeţul Alba: doi adolescenti, filmaţi în timp ce se bat. Unul dintre ei ar fi fost înarmat cu un pumnal