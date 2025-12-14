Măsura face parte din pachetul de sprijin social adoptat de Guvern pentru anul 2025 și vizează aproximativ 2,75 milioane de pensionari. „Da, e vorba de un supliment important, care vine împreună cu pensia. Este vorba de cei 400 de lei din luna decembrie, care decurg din legea prin care cei cu pensii sub 2.574 de lei primesc acest sprijin”, a declarat ministrul Florin Manole.

A doua tranșă de ajutor

Suma de 400 de lei reprezintă a doua parte dintr-un ajutor total de 800 de lei aprobat pentru anul 2025. Prima tranșă a fost plătită în aprilie, iar acum, înainte de sărbători, pensionarii vor primi automat a doua tranșă, fie pe card, fie prin mandat poștal, conform modalității obișnuite de încasare.

„Nu ține loc de indexare, dar e o gură de oxigen”

Florin Manole a subliniat că suplimentul nu trebuie confundat cu o majorare generală sau cu indexarea pensiilor, ci reprezintă o soluție punctuală în contextul economic actual. „Avem o inflație deja mare și anul viitor vom avea inflație semnificativă. Trebuie să oferim măcar această soluție punctuală. Nu e la fel ca indexarea, dar e un mod să trecem peste o perioadă dificilă bugetar”, a explicat ministrul.

Sprijin suplimentar pentru persoanele vulnerabile

Ministrul a precizat că ajutorul de 400 de lei trebuie privit alături de alte măsuri sociale aflate în derulare, destinate persoanelor vulnerabile. „E important să vedem acest sprijin modest la pachet cu sprijinul pentru energie – 50 de lei până în martie, când facturile trebuie să își mai domolească din dimensiuni, plus ajutorul pentru lemne. Sunt români defavorizați, în special cei din mediul rural. E important, și în acest an acești bani vor ajunge”, a declarat Florin Manole.

Aproape 3 milioane de beneficiari

Datele oficiale arată că aproximativ 2,75 milioane de pensionari se încadrează în plafonul de venit stabilit prin lege și vor primi automat sprijinul financiar. Guvernul susține că măsura are rolul de a reduce impactul inflației și al costurilor ridicate din sezonul rece asupra pensionarilor cu venituri mici.

Salariul mediu net a crescut la nivel național cu 4,3%, conform INS. La cât a ajuns câștigul salarial