Două tinere originare din Bali, angajate la un salon Spa din Cluj-Napoca, au fost diagnosticate recent cu lepră. În timpul verii, acestea au participat la festivalul de muzică Untold, unde au oferit sesiuni de masaj pentru zeci de clienți, inclusiv artiști internaționali. Printre cei care ar fi beneficiat de serviciile lor se numără și DJ Tiesto.

Ancheta anunțată de Ministerul Sănătății

O alertă epidemiologică a fost declanșată la Cluj pentru că înafară de cele două cazuri confirmate, în atenția medicilor specialiști se află încă alte două persoane pentru care se așteaptă să vină analizele.

Ministrul Sănătății a transmis că va fi demarată o anchetă amplă pentru a clarifica situația. Printre persoanele vizate de verificări ar putea fi și artiștii străini prezenți la festival, care ar fi putut intra în contact cu cele două angajate.

Un nou caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Sunt primele două cazuri înregistrate în România din 1981

Contextul medical

Cele două tinere, în vârstă de 21 și 25 de ani, au revenit în septembrie în Bali, unde au stat alături de mama lor, diagnosticată ulterior cu lepră. Primele simptome au apărut la finalul lunii trecute, moment în care au ajuns la spital și au fost confirmate cu aceeași boală. Alte două colege de la același salon prezintă simptome și așteaptă rezultatele analizelor de laborator.

Durata de incubare a bolii este extrem de îndelungată.

Comunicatul salonului Spa

Reprezentanții salonului Spa au transmis un mesaj oficial: „Dorim să vă informăm cu responsabilitate și transparență în legătură cu o situație medicală apărută recent în echipa noastră. O colegă a fost diagnosticată cu boala Hansen, o afecțiune tratabilă, după ce s-a întors din Indonezia unde a participat la ceremonia de înmormântare a tatălui său. La câteva săptămâni după revenirea în țară, pe fondul unui nivel scăzut al imunității cauzat de stresul emoțional, au apărut iritații cutanate care, în urma investigațiilor dermatologice, au dus la stabilirea diagnosticului. Imediat după confirmare, colega noastră a fost izolată într-un spațiu dedicat, iar în prezent urmează tratament specializat. Pentru a acționa cu maximă responsabilitate, THAIco Spa a decis suspendarea temporară a activității cu publicul, pentru a putea implementa complet toate măsurile de siguranță. Suntem în contact permanent cu Direcția de Sănătate Publică și Institutul Național de Sănătate Publică, iar toate protocoalele medicale au fost activate și suplimentate. De asemenea, am intensificat procedurile de igienizare și control, astfel încât mediul nostru să rămână unul sigur pentru toți vizitatorii. Specialiștii care au evaluat activitatea noastră confirmă că nu există niciun risc pentru clienți, iar spațiul nostru este sigur.”

Activitatea salonului a fost suspendată temporar, iar autoritățile sanitare au fost implicate în monitorizarea situației. Ancheta urmează să stabilească dacă există riscuri suplimentare pentru persoanele care au intrat în contact cu angajatele diagnosticate.

Ce trebuie să știi despre lepră: cum se transmite și ce simptome are? A revenit în România după 44 de ani