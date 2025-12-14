Alte discuții, de această dată cu numeroși lideri europeni, sunt prevăzute luni seară în capitala germană. Acești principali susținători ai Kievului se opun cedării în fața revendicărilor maximaliste ale Rusiei. Ei se tem că președintele american Donald Trump ar putea abandona Ucraina și că Europa ar putea fi exclusă de la dezbaterile privind securitatea pe continent, în condițiile în care Kievul este perceput ca o amenințare majoră.





Volodimir Zelenski a fost primit duminică după-amiază la cancelaria germană de Friedrich Merz, drapele americane, ucrainene și europene fiind arborate cu acest prilej.

Fotografii difuzate de președinția ucraineană îi prezintă pe cei doi lideri, la începutul discuțiilor, în compania emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

"Vrem o pace durabilă în Ucraina. Întrebări dificile ne așteaptă, dar suntem determinați să mergem înainte. Interesele ucrainene sunt și interesele europene", a postat Merz pe rețeaua X.

Cu puțin înainte de întâlnire, Zelenski a declarat că vrea să convingă SUA să susțină o încetare a focului care să impună o înghețare a liniei frontului și nu cedarea către Moscova a întregii regiuni Donbas, cum solicită Kremlinul și cum a propus Washingtonul.

"Știu că Rusia nu vede asta cu ochi buni și mi-ar plăcea ca americanii să ne susțină în acest punct", a afirmat el.

„Zonă economică liberă” în schimbul retragerii din Donbas? Zelenski explică riscurile propunerii SUA



Kievul a refuzat mereu aceste concesii teritoriale, Zelenski limitându-se să evoce în această săptămână un eventual referendum privind această temă.



Duminică, el a spus că nu a primit încă răspunsul american la versiunea planului de a pune capăt conflictului amendată în această săptămână de Kiev și de aliații săi europeni, scrie Agerpres.



Zelenski a reafirmat că dorește garanții de securitate europene și americane pentru a descuraja orice nou atac. "Vrem să fim siguri că nu se va repeta războiul după încetarea focului", a spus el.



Ar fi vorba despre un mecanism inspirat din articolul 5 al NATO, care prevede o protecție reciprocă a țărilor membre, fără aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică, așa cum Kievul solicita anterior. "Este deja un compromis din partea noastră", a apreciat Zelenski, întrucât aceasta reprezintă o revendicare majoră a Moscovei.



Luni, Zelenski urmează să discute din nou la Berlin cu cancelarul Merz, principalul său susținător financiar în Europa, și să participe la un forum economic germano-ucrainean. În cursul serii, numeroși lideri europeni aliați ai Kievului sunt așteptați la Berlin pentru un dineu cu ușile închise.



De asemenea, este așteptată o nouă întâlnire americano-ucraineană.

Război în Ucraina, ziua 1390. Rusia și Ucraina continuă să își bombardeze reciproc infrastructura energetică – LIVE TEXT