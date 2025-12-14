Acesta a subliniat că europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală în relația transatlantică” și a afirmat că „deceniile de Pax Americana s-au încheiat”, potrivit relatărilor din Le Figaro.

„Deceniile de Pax Americana s-au încheiat în mare parte pentru noi, în Europa, și pentru noi, în Germania”, a declarat Merz de la tribună, conform Tagesspiegel.

Ce înseamnă „Pax Americana”

Conceptul de „Pax Americana” („pace americană” în latină) se referă la ordinea mondială stabilită după cel de-Al Doilea Război Mondial, bazată pe relația transatlantică. În centrul acestui sistem se află NATO, alianța militară în care Statele Unite au jucat un rol dominant pentru a asigura securitatea partenerilor europeni. „Această Pax Americana nu mai există așa cum o cunoaștem”, a spus Merz, adăugând că obiectivul său rămâne „menținerea alianței NATO cât mai mult timp posibil”.

Izolaționismul american

Cancelarul german a avertizat că tendința izolaționistă a Statelor Unite nu este un fenomen temporar. „Nimeni nu crede că este vorba doar de un fenomen pe termen scurt”, a afirmat Merz. „Trump nu a apărut peste noapte” și situația ar putea deveni „și mai dificilă cu succesorul său”, a adăugat acesta.

Europa și propria securitate

În fața acestei schimbări geopolitice, Merz i-a îndemnat pe europeni să își asigure singuri securitatea. „Americanii își apără acum foarte bine propriile interese, iar acest lucru nu poate însemna altceva decât că și noi trebuie să ne apărăm interesele”, a continuat cancelarul.

Avertisment privind Rusia

Merz a atras atenția asupra pericolului reprezentat de Rusia. „Putin nu se oprește”, a spus el. „Dacă Ucraina cade, atunci nu se va opri”, a adăugat cancelarul, amintind că liderul rus urmărește refacerea Uniunii Sovietice în granițele sale istorice. Această politică reprezintă o amenințare directă pentru armatele „țărilor care aparțineau odinioară acestui imperiu” și care astăzi fac parte din NATO și Uniunea Europeană, precum Estonia, Letonia și Lituania.

Friedrich Merz nu a făcut referiri la negocierile ce urmează să aibă loc la Berlin între europeni, ucraineni și americani în zilele următoare.

