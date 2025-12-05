Potrivit publicației The Guardian, întâlnirea va avea loc în format privat, pe fondul opoziției ferme a Belgiei față de una dintre principalele opțiuni analizate: utilizarea activelor rusești înghețate pentru susținerea Ucrainei.

Cu două săptămâni înaintea summitului UE din 18 decembrie, Ursula von der Leyen a prezentat două variante prin care Uniunea ar putea strânge fondurile necesare: fie împrumuturi de pe piețele internaționale garantate de bugetul UE, fie emiterea unui împrumut susținut de activele rusești înghețate, care ar urma să fie rambursat din eventualele despăgubiri de război.

Uniunea Europeană își propune să mobilizeze 90 de miliarde de euro pentru anii 2026–2027, acoperind aproximativ două treimi din necesarul financiar al Ucrainei. Scopul este menținerea funcționării statului ucrainean și a capacității de apărare, astfel încât Kievul să poată negocia pacea „dintr-o poziție de forță”.

În acest context, Friedrich Merz a transmis un avertisment dur liderilor europeni, subliniind că deciziile luate în următoarele zile vor „decide soarta independenței europene”.