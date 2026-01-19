Afirmațiile sale vin într-un moment în care tot mai mulți cetățeni cer Guvernului să desecretizeze sumele exacte trimise ca ajutor, pentru a înțelege cât plătește România în contextul războiului de la graniță. Miruță a susținut că nemulțumirile față de sprijinul acordat Kievului ignoră riscurile pe care le-ar presupune o eventuală avansare a Rusiei în regiune.

Radu Miruță, un nou derapaj grav

Ministrul rezist a avertizat că românii ar trebui să-și amintească perioada în care Moscova influența direct deciziile din țara noastră și a declarat că nu a văzut niciun român să își trimită copiii în Rusia, ci în Europa.

„Cei care critică ajutorul ăsta pe care România îl oferă ucrainei, ar trebui să se întrebe cam în ce logică ar judeca dacă ar fi ruși la Galați. Și dacă am vedea la știri că au mai înaintat 30 de kilometri. România să-și amintească bine, chiar dacă a trecut două generații sau aproape trei, cam cum a fost când decideau rușii aici. Că pe toți cei pe care i-au aud eu astăzi, acuzând lucrurile astea, nu i-am văzut trimițându-și nici copii în Rusia, i-am văzut trimițându-i în Franța sau în Germania, nu i-am văzut nici făcând afaceri acolo, i-am văzut făcând în zona democratică a continentului”, a declarat ministrul rezist, conform Realitatea Plus.