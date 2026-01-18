”Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”, a transmis instituția printr-un comunicat.

Aproape 60 de țări ar fi fost invitate de președintele american să facă parte din acest Consiliu pe care îl va prezida.

Jurnaliștii de la Bloomberg spun că Donald Trump cere un miliard de dolari țărilor care vor să devină membre permanente în această organizație.

Mai mult, presa internațională speculează că în acest fel, America ar încerca să creeze o alternativă a Organizației Națiunilor Unite.

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, sub rezerva reînnoirii de către președinte.

Mandatul de trei ani nu se va aplica statelor membre care contribuie cu mai mult de 1.000.000.000 USD în fonduri în numerar la Consiliul pentru Pace în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în proiect.

Consiliul pentru Pace ar urma să convoace ședințe cu drept de vot cel puțin o dată pe an și „în orice alte momente și locuri pe care Președintele le consideră oportune”, se arată în proiectul de statut.

Ordinea de zi ar urma să fie supusă aprobării președintelui.

Consiliul pentru pace ar urma să organizeze ședințe regulate, fără drept de vot, cu structura sa executivă. Astfel de ședințe ar urma să fie convocate cel puțin trimestrial.

Trump ar avea, de asemenea, puterea de a înlătura un membru, sub rezerva unui veto al unei majorități de două treimi din statele membre.

„Președintele va desemna în orice moment un succesor pentru rolul de președinte”, se arată în statut.