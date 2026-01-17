Postare incendiară a lui George Simion. Când va cădea guvernul Bolojan

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, în care face un apel direct către susținătorii săi. Mesajul se concentrează pe tensiunile politice din alianța de guvernare și pe posibilitatea destabilizării Executivului.

În postarea sa, George Simion a scris: „Cand se rupe alianța care a anulat alegerile: PSD+USR+PNL+UDMR, atunci cade guvernul gropar. Vă îndemn să le spuneți asta primarilor din localitatea voastră!”

Simion face un apel explicit la susținătorii săi să comunice mesajul către autoritățile locale, în special primarii, pentru a transmite nemulțumirea față de alianța politică și acțiunile guvernamentale. Postarea subliniază implicarea comunităților locale în mesajul transmis de liderul partidului.

