În postarea sa, George Simion a scris: „Cand se rupe alianța care a anulat alegerile: PSD+USR+PNL+UDMR, atunci cade guvernul gropar. Vă îndemn să le spuneți asta primarilor din localitatea voastră!”

Simion face un apel explicit la susținătorii săi să comunice mesajul către autoritățile locale, în special primarii, pentru a transmite nemulțumirea față de alianța politică și acțiunile guvernamentale. Postarea subliniază implicarea comunităților locale în mesajul transmis de liderul partidului.

George Simion, apel după mobilizarea exemplară de joi: „Va trebui să fim mai deștepti decât ei la protestele următoare” VIDEO