Pentru constructorul român, aceasta a fost abia a doua prezență la celebrul raliu, iar participarea s-a transformat într-un succes major. Pe parcursul celor două săptămâni de cursă, toate mașinile Dacia pilotate de Nasser Al‑Attiyah, Sébastien Loeb, Cristina Gutierrez și Lucas Moraes s-au menținut constant în zona fruntașă.

Echipajul 299 domină cele 13 etape din Arabia Saudită

Modelul Dacia Sandriders cu numărul 299, condus de pilotul qatarez Nasser Al‑Attiyah și copilotul belgian Fabian Lurquin, a reușit să se impună după cele 13 etape desfășurate în deșertul Arabiei Saudite. Timpul total înregistrat de cei doi a fost de 48 de ore, 56 de minute și 53 de secunde, performanță care le-a adus victoria finală.

Cum arată noua Dacia C-Neo. Când va fi lansată și la ce prețuri | Galerie FOTO+VIDEO

Pentru Al‑Attiyah, triumful din 2026 reprezintă o continuare a unei cariere impresionante la Dakar. Înainte de succesul obținut cu Dacia, pilotul câștigase deja cinci ediții ale competiției:

– în 2011, alături de Volkswagen Motorsport, la volanul unui Volkswagen Touareg – în 2015, cu Qatar Raid Team, pilotând un MINI All4 Racing

– în 2019, 2022 și 2023, cu Toyota Gazoo Racing, la volanul unei Toyota Hilux

Rezultate solide pentru toate echipajele Dacia

Pe lângă victoria echipajului Al‑Attiyah – Lurquin, Dacia Sandriders a obținut și alte clasări importante. Echipajul format din Sébastien Loeb și Edouard Boulanger a încheiat competiția pe locul al patrulea, fiind al doilea cel mai bun rezultat pentru echipa românească.

Celelalte două echipaje Dacia au terminat raliul pe pozițiile 7 și 11: Lucas Moraes alături de Dennis Zenz, respectiv Cristina Gutierrez împreună cu Pablo Moreno.

Doar a doua prezență a Daciei la Dakar

Participarea din 2026 a fost doar a doua pentru echipa Dacia Sandriders la Raliul Dakar, competiție lansată în 1978 și considerată cea mai dificilă cursă de rally‑raid din lume. La ediția precedentă, cel mai bine clasat pilot al echipei fusese tot Nasser Al‑Attiyah, care încheiase atunci pe locul al patrulea.

Succesul din acest an marchează un moment important pentru Dacia, care reușește să se impună într-unul dintre cele mai solicitante și prestigioase evenimente din motorsport.

Dakar 2026. Dacia, lider în clasamentul general înainte de ultimele două probe speciale