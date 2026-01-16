Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Bolojan, huiduit de zeci de oameni la Iași. Oamenii au scandat: ”Ieși afară, javră ordinară” - VIDEO

16 ian. 2026, 14:36
Actualizat: 16 ian. 2026, 18:20
Bolojan nu mai poate scoate capul în lume

Bolojan nu mai poate scoate capul în lume

Articol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan nu mai poate să scoată capul în lume. Premierul austerității a fost primit în capitala Moldovei, unde participă la o întâlnire cu primarii din zonă, cu un protest organizat de mai mulți ieșeni, sătui de taxele și impozitele care i-au sărăcit. 

”Huo, trădătorule! Trădătorule, ai vândut țara. Ieși afară, javră ordinară! Jos, Bolojan! Demisia! Hoții! Călin Georgescu este preșeedinte”, au strigat ieșenii în momentul în care Ilie Bolojan a coborât din mașină.

 

În stilul său caracteristic, premierul Bolojan i-a sfidat pe ieșenii nemulțumiți și fără ca măcar să se uite la ei a coborât din mașină și a intat glonț în cădirea unde urma să se întâlnească cu edilii din zonă.

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe