Bolojan, huiduit de zeci de oameni la Iași. Oamenii au scandat: ”Ieși afară, javră ordinară” - VIDEO
Bolojan nu mai poate scoate capul în lume
Ilie Bolojan nu mai poate să scoată capul în lume. Premierul austerității a fost primit în capitala Moldovei, unde participă la o întâlnire cu primarii din zonă, cu un protest organizat de mai mulți ieșeni, sătui de taxele și impozitele care i-au sărăcit.
”Huo, trădătorule! Trădătorule, ai vândut țara. Ieși afară, javră ordinară! Jos, Bolojan! Demisia! Hoții! Călin Georgescu este preșeedinte”, au strigat ieșenii în momentul în care Ilie Bolojan a coborât din mașină.
În stilul său caracteristic, premierul Bolojan i-a sfidat pe ieșenii nemulțumiți și fără ca măcar să se uite la ei a coborât din mașină și a intat glonț în cădirea unde urma să se întâlnească cu edilii din zonă.
