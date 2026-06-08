Medicul găsit mort la spitalul Floreasca și-a injectat un drog foarte puternic, numit și ”drogul zombie”, arată rezultatele autopsiei - surse

Sursă: Realitatea PLUS

Sunt controverse uriașe după moartea medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Legiștii fac astăzi autopsia. O primă ipoteză luată în calcul este o supradoză de medicamente. Doctorul şi-ar fi injectat un analgezic de 50 de ori mai puternic decât heroina, spun surse Realitatea PLUS.

Medicul rezident de la Spitalul Floreasca din București, găsit fără viață sâmbătă în toaleta unității medicale, ar fi murit după ce și-ar fi administrat Fentanyl, potrivit primelor concluzii ale medicilor legiști.

Cazul a șocat personalul spitalului, mai ales că medicul dispăruse la scurt timp după ce intrase în gardă.

Descoperirea în spital: colegii l-au căutat ore întregi

Potrivit informațiilor existente, medicul rezident a fost văzut pentru ultima dată în timpul gărzii, în cursul dimineții. La un moment dat, colegii au observat că acesta nu mai răspunde la apeluri și au început să îl caute în incinta spitalului.

După câteva ore, medicul a fost descoperit fără suflare în zona grupului sanitar al unității medicale.

Echipajele medicale au intervenit imediat și au încercat manevre de resuscitare, însă fără succes.

Primele concluzii ale anchetei

Surse Realitatea PLUS indică faptul că, în urma autopsiei, primele date sugerează că medicul și-ar fi administrat Fentanyl înainte de deces.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei supradoze autoadministrate, însă investigațiile continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor.

Cine era medicul rezident

Potrivit informațiilor apărute, medicul era rezident în anul V și se afla în gardă în ziua tragediei. Acesta ar fi susținut recent un examen pentru ocuparea unui post la Spitalul din Giurgiu.

Colegi din unitatea medicală îl descriu ca fiind un profesionist apreciat, fără probleme cunoscute la locul de muncă.

Medicul avea doi copii mici, cu vârste de până în trei ani.

Cum a fost găsit în unitatea medicală

Potrivit unor surse, dispariția a fost observată inițial de personalul auxiliar. O femeie de serviciu ar fi remarcat că medicul a intrat în baia spitalului și nu a mai ieșit.

Situația a fost semnalată colegilor, iar ulterior un brancardier a intrat în grupul sanitar, unde a fost făcută descoperirea.

La scurt timp au fost alertate echipajele medicale, care au încercat resuscitarea.

Un context îngrijorător în sistemul medical

Cazul se adaugă unei serii de decese în rândul personalului medical aflat în timpul gărzilor. În spațiul public au fost menționate zeci de astfel de situații în ultimii ani, care au ridicat întrebări legate de presiunea și ritmul de lucru din spitale.

Unul dintre cazurile recente intens mediatizate a fost cel al medicului Ștefania Szabo, chirurg și director medical la Spitalul Județean Buzău.

În paralel, autoritățile au raportat și o creștere a consumului de substanțe stupefiante în anumite medii, inclusiv cazuri izolate în rândul personalului medical.

Fentanylul, o substanță tot mai prezentă în anchete

Datele din anchetele DIICOT arată că fentanylul a început să apară în dosare din România în ultimii ani, atât în cazuri de trafic, cât și în consum ilegal.

Au fost documentate capturi importante, inclusiv zeci de mii de comprimate sustrase din circuitul farmaceutic sau cantități semnificative de substanță sub formă de pulbere.

În unele cazuri, fentanilul a fost găsit alături de alte opioide sau utilizat pentru a potența efectele altor droguri precum heroina sau cocaina.

Un exemplu notabil este un dosar în care au fost identificate peste 13.000 de comprimate și sute de plasturi cu substanțe opioide, provenite din rețele ilegale de distribuție.

În alt caz, anchetatorii au descoperit o fiolă de fentanil în cadrul investigațiilor legate de accidentul de la 2 Mai.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc decesul medicului rezident de la Spitalul Floreasca, urmând să fie analizate toate probele medicale și circumstanțele din ziua tragediei.