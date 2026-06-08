Primele audieri la DNA după plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu: vicepremierul lui Bolojan va ajunge în fața procurorilor
Oana Gheorghiu
Încep audierile în dosarul deschis de DNA după plângerea penală depusă de fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, împotriva vicepremierului interimar Oana Gheorghiu și a ministrului interimar al Economiei, Irineu Darău. Cei doi sunt acuzați de presiuni pentru favorizarea unor contracte cu un grup german. Inclusiv Oana Gheorghiu va ajunge în fața procurorilor la audieri.
Surse citate de Realitatea PLUS spun că astăzi încep audierile în dosarul penal deschis in rem pe numele vicepremierului interimar, Oana Gheorghiu, dar și al ministrului interimar al Economiei, Irineu Darău. Fostul șef ADR Dragoș Vlad a depus această plângere în fața procurorilor DNA pentru trafic de influență.
Gheorghiu este acuzată de faptul că ar fi favorizat niște contracte cu un grup german, ceea ce a dus la anularea anumitor proceduri de achiziții publice, lucru care ar duce ulterior la pierderea a 164 de milioane de lei din fonduri europene. În prezent se strâng probe și vor fi aduși în fața procurorilor mai mulți membri ai guvernului.
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