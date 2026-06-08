Dronă explodată în Moldova: Chișinăul și Kievul se contrazic asupra originii aparatului

Sursă: realitatea.net

„Dispută aprinsă între autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev, după ce o dronă a explodat noaptea trecută pe teritoriul Republicii Moldova. În timp ce oamenii Maiei Sandu susțin că, cel mai probabil, aparatul ar fi fost ucrainean, Ministerul de Externe de la Kiev afirmă ferm că drona era rusească.

Ministerul de Externe al Republicii Moldova a transmis că aparatul este „foarte probabil de origine ucraineană”, dar a subliniat că responsabilitatea finală pentru astfel de incidente aparține Rusiei.

De cealaltă parte, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, afirmă că drona era rusească. „O altă dronă rusească s-a prăbușit în Moldova în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei ”, a declarat acesta.

Autoritățile de la Chișinău investighează traseul și tipul aparatului, în timp ce presiunea asupra spațiului aerian al Moldovei continuă să crească pe fondul războiului din Ucraina.

Alertă în Republica Moldova. O dronă, cel mai probabil ucaineană, a explodat în ținutul Orhei - VIDEO

Potrivit unor imagini postate de agențiile de știri din Republica Moldova, pe resturile dronei care a explodat apar inscrisuri în limba ucraineană.