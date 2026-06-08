Alertă în Republica Moldova. O dronă, cel mai probabil ucaineană, a explodat în ținutul Orhei - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Un aparat de zbor fără pilot, „posibil o dronă”, a explodat noaptea trecută în zona unui sat din raionul Orhei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabilice s-a întâmplat.

Poliția din Orhei a fost sesizată în jurul miezului nopții de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat un aparat de zbor necunoscut care s-a părbușit în afara localității și a explodat, scrie Ziarul de Gardă.

„Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor”, a menționat Poliția. De asemenea, au intervenit specialiști ai Secției tehnico-explozive și reprezentanți ai Direcției Situații Excepționale Orhei, care „au evaluat riscurile și au efectuat cercetările necesare”.

În urma verificărilor preliminare, oamenii legii au stabilit că nu au fost înregistrate victime. În dimineața zilei de 8 iunie, cercetările de specialitate au fost reluate.