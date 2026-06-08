Decizie strategică la Chișinău. Republica Moldova vrea să producă drone și sisteme antidrone

Sursă: Agerpres

Republica Moldova își propune să dezvolte capacități proprii de producere a dronelor și antidronelor, inclusiv prin atragerea investițiilor private și crearea unor parteneriate cu companii care dețin tehnologii avansate în domeniu.

Pentru aceasta, autoritățile pregătesc modificări legislative care să permită investiții și parteneriate public-private în sectorul industriei de apărare, a anunțat duminică seara președintele Maia Sandu, citată de portalul Deschide.md .



'R. Moldova trebuie să-și consolideze sistemul antidrone, precum și sistemul de bruiaj. Sunt două elemente la care se lucrează. Trebuie să începem să producem antidrone, care să intercepteze și să doboare dronele', a afirmat Maia Sandu.

Ajustarea cadrului legal

Cadrul legal actual nu permite dezvoltarea unor asemenea proiecte împreună cu investitori privați, motiv pentru care guvernul a fost mandatat să pregătească modificările necesare, a explicat președintele Maia Sandu.



'Am solicitat guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să înceapă modificarea sau să pregătească modificarea legislației. Pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și antidrone, dar, pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. Statul nostru nu are tehnologii noi, noi nu avem experți pentru că nu am pregătit asemenea experți, dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii. Legea astăzi nu permite, deci nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori sau chiar investiții private, străine sau locale...', a adăugat ea.



'Noi acum o să facem legal, o să modificăm legea și o să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine, pentru că este nevoie să avem aceste drone interceptoare, care combat dronele ce vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și care creează pericole reale', a indicat președinta moldoveană.



Deși legislația Republicii Moldova nu a permis până acum dezvoltarea unei industrii de apărare moderne, în trecut pe teritoriul republicii ar fi fost produse componente destinate complexului militar rus (în special partea transnistreană), potrivit ei.



'Cei care vor ca țara noastră să fie total neapărată trebuie să înțeleagă că există riscul să ne pice drone în cap și noi să nu facem nimic. Chiar dacă legea nu a permis până acum activități de producere a armamentului și a munițiilor, am descoperit că, până să venim noi la guvernare, s-au produs totuși, aici, pe teritoriul Republicii Moldova, componente pentru complexul militar al Federației Ruse. Acestea au fost produse atât de întreprinderi de stat, cât și de întreprinderi private cu capital rusesc', a declarat Maia Sandu.

Apel la experiența Ucrainei

Republica Moldova va încerca să beneficieze și de experiența Ucrainei, țară care a dezvoltat tehnologii performante de combatere a dronelor în contextul războiului, a spus ea.



'Ucrainenii sunt cei mai buni în a intercepta drone. Au și cei mai buni experți din lume. Bineînțeles că o să încercăm să obținem și de la ei tehnologia, în măsura în care noi avem capacitate. Pentru ca să poți să faci ceva cu tehnologia aceea trebuie mai întâi să creezi aici o echipă, deci o minimă expertiză cu care să se lucreze. Tocmai de asta am avut discuția cu guvernul, cu Ministerul Apărării și am solicitat să ne mișcăm repede pe această cale', a afirmat Maia Sandu.