Negocieri intense pentru Guvernul Tomac. SURSE: Votul de învestitură, posibil marți. PSD, UDMR și USR își calculează pozițiile

Sursă: Realitatea PLUS

Votul de învestitură pentru Guvernul condus de Eugen Tomac ar putea avea loc săptămâna viitoare, cel mai probabil marți, potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS. Premierul desemnat are la dispoziție zece zile de la nominalizare pentru a se prezenta în fața Parlamentului, iar în acest interval continuă negocierile cu partidele parlamentare.

Potrivit calendarului estimat, Eugen Tomac ar putea ajunge în fața Parlamentului pentru votul de învestitură spre finalul săptămânii viitoare. Surse politice susțin că scenariul cel mai probabil este ca luni să aibă loc dezbaterile în comisii, iar marți votul în plen.

Conform acelorași informații, premierul desemnat are termen până duminică pentru a se prezenta în Parlament, în baza celor zece zile prevăzute de procedură de la momentul nominalizării.

În paralel, negocierile politice sunt în plină desfășurare. Începând de astăzi, Eugen Tomac urmează să poarte discuții cu fiecare partid parlamentar în parte, în încercarea de a contura o majoritate pentru viitorul Executiv.

PSD a transmis că este deschis dialogului cu premierul desemnat, însă surse politice afirmă că în interiorul partidului opiniile sunt împărțite, urmând ca la finalul săptămânii să aibă loc o ședință extinsă în care se va stabili o poziție mai clară.

UDMR adoptă o atitudine mai rezervată și așteaptă prezentarea formulei de guvernare și a programului propus de viitorul Executiv, în timp ce USR ar fi dispus să susțină negocierile, dar condiționează sprijinul de anumite cerințe politice.

În acest context, discuțiile continuă la nivel parlamentar, iar configurația finală a viitorului Guvern rămâne deschisă, în funcție de acordurile care vor fi încheiate în zilele următoare.