Planta considerată adesea o buruiană, dar cu beneficii remarcabile pentru sănătate

În numeroase grădini, curți sau pe marginea drumurilor crește o plantă pe care mulți o consideră o simplă buruiană. Cu toate acestea, urzica (Urtica dioica) este una dintre cele mai valoroase plante medicinale și alimentare întâlnite în flora spontană. Deși este evitată din cauza senzației neplăcute provocate de înțepături, proprietățile sale nutritive și terapeutice o transformă într-un adevărat aliat al sănătății, conform fitoterapeuților.

Folosită de secole în medicina tradițională europeană, urzica este apreciată pentru concentrația ridicată de vitamine, minerale și compuși bioactivi care pot susține buna funcționare a organismului.

Ce este urzica și ce o face atât de specială?

Urzica este o plantă perenă care se dezvoltă spontan în regiunile cu climă temperată. Deși contactul direct cu frunzele sale poate provoca iritații ale pielii, după uscare sau preparare termică aceasta devine complet sigură pentru consum.

Valoarea sa constă în densitatea nutritivă ridicată, fiind considerată una dintre cele mai bogate plante sălbatice în micronutrienți esențiali.

Compoziția nutritivă a urzicii

Urzica furnizează o gamă largă de substanțe benefice organismului, printre care:

vitamina C;

vitamina A (sub formă de beta-caroten);

vitamina K;

fier;

calciu;

magneziu;

potasiu;

proteine vegetale;

antioxidanți.

Datorită acestui profil nutritiv complex, urzica este utilizată atât în alimentație, cât și în fitoterapie.

Beneficiile urzicii pentru organism

Poate contribui la reducerea oboselii

Conținutul său de fier și minerale face ca urzica să fie adesea recomandată în perioadele de oboseală, epuizare sau slăbiciune generală.

Susține sănătatea articulațiilor

Cercetările sugerează că extractele de urzică pot avea efecte antiinflamatoare și pot contribui la diminuarea durerilor articulare ușoare. Un studiu publicat în Journal of the Royal Society of Medicine a arătat că aplicarea locală a urzicii a redus semnificativ durerea asociată osteoartritei comparativ cu placebo. De asemenea, cercetări realizate în Germania au indicat efecte benefice în reducerea inflamației și a disconfortului la persoanele cu poliartrită reumatoidă.

Sprijină funcționarea sistemului urinar

În medicina tradițională, urzica este folosită pentru susținerea sănătății rinichilor și a tractului urinar, fiind apreciată pentru efectele sale diuretice moderate.

Poate favoriza eliminarea toxinelor

Potrivit unor studii efectuate pe animale și publicate în Journal of Ethnopharmacology , urzica poate stimula diureza și poate facilita eliminarea substanțelor reziduale din organism. De asemenea, există indicii că poate contribui la o absorbție mai eficientă a nutrienților și la menținerea unei digestii normale.

Beneficii pentru piele și păr

Datorită conținutului bogat de vitamine și minerale, urzica este utilizată frecvent în produsele cosmetice destinate îngrijirii părului și pielii. Aceasta poate contribui la întărirea firului de păr și la menținerea unui aspect sănătos al pielii.

Ce spun studiile științifice?

Interesul cercetătorilor pentru urzică a crescut în ultimii ani, iar numeroase studii au analizat proprietățile sale terapeutice.

Rezultatele indică faptul că:

urzica prezintă proprietăți antioxidante și antiinflamatoare;

extractele sale pot fi utile ca adjuvant în gestionarea simptomelor osteoartritei;

există dovezi privind potențialul său de susținere a sănătății prostatei și a tractului urinar, în special la bărbați.

Specialiștii subliniază însă că urzica trebuie privită ca un supliment complementar și nu ca un înlocuitor al tratamentelor medicale recomandate de medic.

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Modalități de consum

În alimentație

Urzica poate fi inclusă în diverse preparate culinare, precum:

ciorbă de urzici;

piure de urzici;

supe și tocănițe.

Sub formă de ceai

Ceaiul de urzică se prepară din frunze uscate, infuzate timp de 7–10 minute. În general, se consumă una sau două căni pe zi.

Ca supliment alimentar

Urzica este disponibilă și sub formă de capsule, extracte sau pulbere, care pot fi utilizate în cure de scurtă durată, la recomandarea unui specialist.

Când este recomandată prudența?

Deși este considerată sigură pentru majoritatea persoanelor, consumul de urzică trebuie abordat cu atenție în anumite situații:

în timpul sarcinii, fără recomandarea medicului;

în cazul persoanelor care urmează tratamente diuretice puternice;

la persoanele cu alergii la plante din aceeași familie;

în cazul consumului excesiv, care poate accentua efectul diuretic.

Cum se recoltează corect?

Pentru consum se folosesc, de regulă, vârfurile tinere ale plantei, culese primăvara. Este important ca recoltarea să se facă din zone nepoluate și departe de surse de contaminare.

Se recomandă:

utilizarea mănușilor de protecție;

alegerea plantelor crescute în medii curate;

spălarea atentă înainte de preparare.

O plantă modestă, cu un potențial impresionant

Deși este adesea trecută cu vederea, urzica reprezintă o sursă valoroasă de nutrienți și compuși bioactivi. Integrată corect în alimentație sau utilizată în scop terapeutic complementar, această plantă poate aduce beneficii importante pentru sănătate și poate contribui la un stil de viață echilibrat și natural.