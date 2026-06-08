A început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026. Ce trebuie să știe credincioșii despre această perioadă de pregătire spirituală

Începând cu 8 iunie 2026, credincioșii ortodocși au intrat în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din timpul verii. Deși este considerat mai ușor decât Postul Paștelui sau Postul Crăciunului, acesta are o semnificație aparte în tradiția ortodoxă, fiind dedicat rugăciunii, reflecției, cumpătării și apropierii de Dumnezeu.

Postul precede sărbătoarea din 29 iunie, zi în care sunt prăznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, două dintre cele mai importante personalități ale creștinismului și mari propovăduitori ai Evangheliei.

Cât durează postul în 2026

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este unul dintre posturile cu dată variabilă din calendarul ortodox, durata sa fiind stabilită în funcție de data Paștelui. În acest an, perioada de post începe pe 8 iunie, imediat după Duminica Tuturor Sfinților, și se încheie pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii dedicate celor doi apostoli.

Cu o durată de aproximativ 21 de zile, postul din 2026 este unul dintre cele mai lungi din ultimii ani. Pentru credincioși, această perioadă reprezintă o oportunitate de introspecție și de consolidare a vieții spirituale înaintea marii sărbători din 29 iunie.

Ce alimente nu se consumă în timpul postului

Potrivit rânduielii ortodoxe, pe durata postului sunt evitate alimentele de origine animală. Astfel, credincioșii renunță la carne, produse din carne, lapte, lactate, brânzeturi, ouă și preparate care conțin ingrediente de origine animală.

Alimentația este bazată în principal pe legume, fructe, cereale, leguminoase, semințe și alte preparate specifice perioadelor de post. Cu toate acestea, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerat mai puțin sever decât alte posturi importante, deoarece include mai multe zile cu dezlegare la pește.

Dezlegările din perioada postului

Conform tipicului bisericesc, pe parcursul postului există numeroase zile în care este permis consumul de pește, în special sâmbăta și duminica, dar și în anumite sărbători marcate în calendarul ortodox.

De asemenea, în anumite zile de marți și joi este permis consumul de untdelemn și vin, potrivit rânduielilor stabilite de Biserică. Aceste dezlegări fac ca perioada de post să fie mai ușor de respectat din punct de vedere alimentar, fără a-i diminua însă valoarea spirituală.

Semnificația spirituală a postului

În învățătura ortodoxă, postul nu înseamnă doar abținerea de la anumite alimente. Biserica subliniază că adevăratul scop al acestei perioade este transformarea interioară și întărirea relației cu Dumnezeu.

Credincioșii sunt îndemnați să acorde mai mult timp rugăciunii, participării la slujbe și faptelor de milostenie. Totodată, perioada este asociată cu cultivarea unor virtuți precum răbdarea, smerenia, iertarea, cumpătarea și dragostea față de aproapele.

O tradiție veche de secole

Originile Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel datează din primele secole ale creștinismului. Documentele bisericești atestă existența sa încă din secolul al IV-lea, când era cunoscut sub denumirea de „Postul Cincizecimii”.

Potrivit tradiției, după Pogorârea Sfântului Duh, apostolii obișnuiau să postească și să se roage înainte de a porni în misiunea de răspândire a Evangheliei. De-a lungul timpului, această practică a fost păstrată și transmisă generațiilor următoare, devenind una dintre cele mai importante perioade de pregătire duhovnicească din calendarul ortodox.

Cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sfinții Apostoli Petru și Pavel ocupă un loc central în istoria creștinismului. Sfântul Petru a fost unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Iisus Hristos și este considerat o figură fundamentală a Bisericii primare. Sfântul Pavel, convertit la creștinism după o experiență profundă pe drumul Damascului, a devenit unul dintre cei mai mari misionari ai creștinismului și autorul mai multor epistole incluse în Noul Testament.

Deși au avut misiuni diferite, cei doi apostoli sunt uniți prin aceeași mărturisire de credință și prin contribuția decisivă la răspândirea creștinismului.

Ce este recomandat să fie evitat în această perioadă

Pe lângă restricțiile alimentare, tradiția ortodoxă recomandă evitarea conflictelor, a vorbelor jignitoare, a judecării semenilor și a exceselor de orice fel. Accentul este pus pe liniște sufletească, reculegere și autocontrol.

În mod obișnuit, în timpul acestui post nu sunt oficiate cununii religioase, perioada fiind dedicată în special pregătirii spirituale și vieții religioase.

Cum se încheie postul

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel se încheie pe 28 iunie, iar a doua zi, pe 29 iunie, credincioșii îi sărbătoresc pe cei doi mari apostoli ai creștinismului.

Pentru mulți credincioși, această perioadă nu reprezintă doar o serie de restricții alimentare, ci o ocazie de reflecție, rugăciune și apropiere de valorile fundamentale ale credinței creștine.