Cod portocaliu de furtună în județul Constanța. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi, 8 iunie 2026, o avertizare nowcasting de cod portocaliu pentru mai multe localități din județul Constanța, valabilă în intervalul 12:45 - 13:45.

Sunt vizate localitățile Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria și Săcele, unde meteorologii prognozează fenomene meteo severe.



Potrivit ANM, în aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula cantități de apă de 25 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului cu viteze de 70–80 km/h, precum și vijelii și grindină de dimensiuni medii, între 2 și 3 centimetri. Realitatea.NET | Bărbatul dispărut în zona localitții Topalu, găsit în Dunăre de scafandrii ISU Dobrogea după o zi întreagă de căutări