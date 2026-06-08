Bărbatul dispărut în zona localității Topalu, găsit în Dunăre de scafandrii ISU Dobrogea după o zi întreagă de căutări

O operațiune de căutare-salvare s-a nchieat azi, în jurul orei 12:00, după ce scafandrii ISU Dobrogea au reușit să recupereze din apă o persoană dispărută în zona localității Topalu, județul Constanța. Intervenția a fost desfășurată pe Dunăre, în condiții dificile, după mai multe ore de căutări.

Potrivit autorităților, misiunea a fost reluată luni dimineață, după ce duminică seara fusese întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Intervenție dificilă într-o zonă afectată de vreme rea

Căutările au fost sistate temporar în seara zilei de duminică, 7 iunie, în contextul unui cod portocaliu de ploi torențiale și descărcări electrice, care a îngreunat considerabil operațiunile de intervenție.

Misiunea a fost reluată în dimineața zilei de luni, iar scafandrii ISU Dobrogea au continuat verificările în zona indicată, reușind în cele din urmă să localizeze și să recupereze persoana dispărută.

Cine era bărbatul dispărut

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul Amprenta, persoana dispărută este un cetățean străin, în vârstă de aproximativ 35 de ani. Acesta lucra pentru o societate care deține o plantație de aluni în zona Topalu.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii oficiale suplimentare cu privire la identitatea bărbatului sau circumstanțele exacte în care acesta a ajuns în apă.

Cum s-a desfășurat operațiunea de căutare

Alerta a fost dată duminică, 7 iunie, după ce s-a semnalat dispariția unei persoane în apele lacului din Topalu . La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Dobrogea, inclusiv scafandri specializați în misiuni de salvare subacvatică.

Operațiunea a continuat mai multe ore, însă condițiile meteo au impus oprirea temporară a intervenției pe timpul nopții.

Căutările au fost reluate luni dimineață, iar în jurul prânzului scafandrii au reușit să găsească persoana dispărută.

Mobilizare de forțe în zona Topalu

Autoritățile au intervenit în regim de urgență imediat după sesizarea dispariției, însă vizibilitatea redusă și condițiile meteo au îngreunat semnificativ desfășurarea operațiunilor.

Zona a rămas sub supravegherea echipelor de intervenție până la finalizarea misiunii de recuperare.

Cazul rămâne în atenția autorităților pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.