Alertă în Topalu! Intervenție de urgență după ce o persoană ar fi dispărut în lac
Intervenție de urgență după ce o persoană ar fi dispărut în lac. Foto: FocusPress
Autoritățile au fost mobilizate de urgență, duminică, 7 iunie, în localitatea Topalu, județul Constanța, după ce a fost semnalată dispariția unei persoane în lacul din localitate.
Potrivit primelor informații, persoana respectivă ar fi dispărut în apele lacului, iar la fața locului au fost solicitați să intervină militarii din cadrul ISU Dobrogea.
Echipele de intervenție desfășoară operațiuni de căutare pentru localizarea persoanei dispărute. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii privind identitatea acesteia sau circumstanțele în care s-a produs incidentul.
Misiunea este în desfășurare, iar reprezentanții ISU urmează să comunice informații suplimentare pe măsură ce operațiunea avansează.
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