Tomac cere sprijin politic pentru formarea Guvernului: „Timpul ne presează iar responsabilitatea este uriașă”

Sursă: Realitatea.Net

Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat, luni, conducerii PNL principalele obiective ale viitorului Cabinet, subliniind că România se confruntă cu urgențe majore legate de PNRR, fondurile europene, pregătirea bugetului și contextul internațional tensionat.

"Am prezentat obiectivele cabinetului pe care îl voi propune. Sunt obiective care izvorăsc din actualele priorități ale României. Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe ce izvorăsc din angajamentele pe care le are România în prezent: PNRR-ul, jaloanele, și obligația de a îndeplini reformele necesare pentru ca România să-și poată lua banii pe care îi primește gratis de la Uniunea Europeană sau prin împrumut.

Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie. De asemenea, trebuie să fim pregătiți în această toamnă să facem prima tragere din programul SAFE. Avem obligația pentru a transmite un semnal de responsabilitate să pregătim în termenii prevăzuți de lege viitorul buget și eu îmi pun mare speranță în o judecată corectă, cinstită, în acord cu așteptările cetățenilor români, în colegii din Partidul Național Liberal, pentru a-mi da un vot de încredere.

Presiunea este foarte mare. Responsabilitatea față de țară este uriașă și îmi doresc ca partidele - dincolo de nemulțumirile lor sau așteptările lor legitime - să-mi acorde șansa de a oferi României un guvern competent, bine pregătit să facă față provocărilor cu care se confruntă România. Plec încrezător de la această întâlnire.

Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante. Ele trebuie continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față", a declarat Tomac.

Întrebat dacă le-a prezentat reprezentanților PNL și o listă completă de miniștrii ai viitorului Guvern , Eugen Tomac a răspuns: "În ultimele trei zile am avut zeci de întâlniri cu foarte multe persoane.

Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Trebuie să fim realiști în același timp, să ținem cont de constrângerile pe care le are bugetul României în clipa de față, de țintele pe care le avem stabilite pentru deficit și aici trebuie să se știe clar că nu facem o concesie Comisiei Europene, ci este vital să ne punem ordine în bugetul național, astfel încât să avem mai mulți bani pentru salarii și pensii.

De aceea, lista încă nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu: pentru că îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin două trei propuneri, iar decizia în ceea ce privește ministrul pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea. De aceea, doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile, pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet".

Întrebat dacă există posibilitatea ca printre minștrii pe care îi va nominaliza să se numere și persoane cu apartenență politică de la partidele cu care se vor purta discuțiile în aceste zile , premieruld esemnat a spus: "Am discutat și acest aspect. Spun încă o dată: un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid. Deci, tocmai pentru că îmi doresc și voi face în fiecare zi apel la responsabilitatea din partea partidelor politice, să primesc votul de încredere din partea partidelor afiliate familiilor politice europene și care sunt atașate valorilor prooccidentale. Este esențial să menținem această linie într un context extrem de fragil din punct de vedere al securității".

Referitor la discuțiile purtate astăzi cu conducerea PN L, Tomac a precizat că a avut "o discuție foarte bună" cu conducerea liberală.

"Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României, la riscurile prin care trece țara și, evident, că pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat, sunt întru totul de acord, pentru că e nevoie în continuare de prudență, de decizii ferme și curajoase și plec încrezător de la această întâlnire.

Urmează să să stabilească domniile lor exact care este poziția pe care și o vor exprima, dar eu plec încrezător pentru că subliniez încă o dată, fiecare zi în care țara noastră nu are un guvern, este o problemă care aduce, la rândul ei, un set de probleme extrem de complexe care afectează viața de zi cu zi a fiecărui român.

Nu este un moment fericit. De aceea cred că dincolo de lucrurile care separă partidele, avem nevoie de mai multă înțelepciune, maturitate și responsabilitate față de fiecare cetățean român. Nu este un moment ușor. Îmi asum această responsabilitate pentru că înțeleg perfect ce se întâmplă.

Am capacitatea și experiența necesară și determinarea pentru a lua decizii importante și, evident, că sunt pregătit să discut cu fiecare actor politic și să exprim deplina mea disponibilitate, bună credință pentru a gestiona un cabinet necesar în momentul de față, tocmai pentru a depăși acest moment neplăcut", a transmis Eugen Tomac.

El a subliniat necesitatea unui guvern tehnic, nu unul politic, menționând că asta înseamnă miniștri, secretari de stat și prefecți "fără carnet de partid" .