Somnul prea lung ar putea accelera îmbătrânirea organismului. Câte ore de odihnă recomandă specialiștii

Somnul este esențial pentru sănătatea fizică și mentală, având un rol important în regenerarea organismului, consolidarea memoriei și eliminarea toxinelor acumulate pe parcursul zilei. Cu toate acestea, ideea că mai multe ore de somn înseamnă automat o recuperare mai bună nu este întotdeauna corectă.

Un studiu recent sugerează că nu doar lipsa somnului poate avea efecte negative asupra sănătății, ci și excesul de odihnă. Cercetătorii avertizează că un program de somn prea lung ar putea contribui la accelerarea proceselor de îmbătrânire biologică.

Ce au descoperit cercetătorii

În cadrul unei cercetări publicate recent în revista Nature, oamenii de știință au analizat date provenite de la aproape 500.000 de persoane cu vârste cuprinse între 37 și 84 de ani. Obiectivul studiului a fost evaluarea legăturii dintre durata somnului și diferiți indicatori ai îmbătrânirii biologice.

Pentru a obține o imagine cât mai detaliată asupra modului în care îmbătrânește organismul, cercetătorii au utilizat mai multe metode avansate de analiză. Printre acestea s-au numărat scanările cerebrale, studiul proteinelor din sânge și analiza moleculelor rezultate din procesele metabolice. Aceste date le-au permis să observe modul în care diferite organe și sisteme ale corpului sunt influențate de obiceiurile de somn.

Efectele unui somn prea lung

Rezultatele studiului au arătat că, după pragul de aproximativ opt ore de somn pe noapte, anumite semne asociate sănătății și îmbătrânirii încep să se deterioreze. Potrivit autorilor, somnul prelungit poate fi asociat cu accelerarea îmbătrânirii neurobiologice și cu apariția unor modificări care afectează funcționarea creierului.

De asemenea, cercetătorii au observat o legătură între somnul excesiv și inflamația cronică din organism, precum și un risc mai mare de declin cognitiv. În plus, persoanele care dorm în mod constant mai mult decât este necesar pot prezenta un risc crescut de afecțiuni metabolice, inclusiv diabet de tip 2, dar și o probabilitate mai mare de mortalitate din diverse cauze.

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Care este durata optimă a somnului

Specialiștii susțin că echilibrul este cheia unei odihne eficiente. Atât privarea de somn, cât și excesul pot avea efecte nedorite asupra organismului.

Potrivit concluziilor studiului, pentru majoritatea adulților, durata optimă a somnului se situează între 6,5 și 8 ore pe noapte. Acest interval pare să ofere cele mai bune condiții pentru recuperarea fizică și mentală, menținând în același timp procesele biologice asociate îmbătrânirii într-un ritm normal.

De ce este importantă rutina de somn

Pe lângă numărul de ore dormite, cercetătorii subliniază importanța unui program de somn constant. Menținerea acelorași ore de culcare și trezire, inclusiv în weekend, poate contribui la reglarea ceasului biologic intern și la îmbunătățirea calității odihnei.

Astfel, un somn sănătos nu înseamnă neapărat mai mult somn, ci un echilibru între durata potrivită și respectarea unei rutine constante, care să permită organismului să se refacă în mod eficient.