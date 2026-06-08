Bucureștiul, sub cod galben de vijelii și averse până la ora 21:00: anunțul ANM

Sursă: Realitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru municipiul București, valabil până luni seara, la ora 21.00. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și căderi de grindină.

Capitala este vizată de un cod galben de vijelii puternice până diseară la ora 21, potrivit prognozei speciale pentru București publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În intervalul 08 iunie, ora 12 – 08 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Vremea va fi în general instabilă pe parcursul zilei de luni, au anunțat meteorologii. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse, (în general 15…20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Vor fi posibile vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni. Temperatura maximă va fi de 28…30 de grade, iar cea minimă de 15…17 grade.

Marți, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade.