Top țări europene unde poți trăi regește în 2026 cu o pensie modestă: Costuri mici și calitate maximă a vieții

Sursă: realitatea.net

Relocarea internațională după retragerea din activitate a încetat să mai fie un lux accesibil doar celor bogați. În contextul economic din 2026, tot mai mulți seniori își mută rezidența în destinații europene accesibile, unde un buget modest le poate asigura un trai fără griji și o calitate a vieții net superioară celei din marile metropole occidentale.

Presiunea economică din state precum SUA sau Marea Britanie a transformat radical planurile de retragere ale seniorilor. Potrivit unui raport recent publicat de o companie internațională de consultanță în relocare, sudul și estul Europei au devenit magneți pentru pensionari. În aceste regiuni, puterea de cumpărare a veniturilor fixe este mult mai mare, fără a se face compromisuri majore în privința siguranței sau a accesului la o infrastructură modernă.

Analiza arată că, în 2026, un cuplu poate duce un trai extrem de confortabil în Europa dacă dispune de un buget cuprins între 1.000 și 2.000 de dolari pe lună, sumă care acoperă chiria, utilitățile, asigurările de sănătate și cheltuielile zilnice.

Destinațiile cele mai accesibile din Uniunea Europeană și Balcani

Bulgaria – Liderul detașat al costurilor minime

Pentru seniorii care prioritizează la maximum economiile financiare, Bulgaria reprezintă cea mai ieftină variantă din UE. Un cuplu are nevoie de doar 900 - 1.400 de dolari pe lună pentru a locui în centre culturale și istorice precum Plovdiv, Veliko Târnovo sau chiar în anumite cartiere din Sofia. Chiriile, serviciile medicale private și utilitățile au aici cele mai mici prețuri din spațiul comunitar, deși raportul notează că nivelul general de dezvoltare este ceva mai redus față de Occident.

România – Conectivitate digitală și farmec transilvănean

Țara noastră este una dintre surprizele plăcute ale clasamentului, fiind recomandată pentru chiriile accesibile, alimentele ieftine și internetul de mare viteză. Cu un buget lunar de 1.000 - 1.600 de dolari , doi pensionari se pot stabili în siguranță în orașe magnet precum Brașov sau Cluj-Napoca.

Puncte forte: Infrastructură modernă în marile orașe, costuri rezonabile de trai.

Provocări: Spitalele din afara marilor centre urbane sunt greu accesibile, iar bariera lingvistică poate fi o problemă în mediul rural.

Albania – Paradisul ieftin de la Marea Mediterană

Cu un necesar de doar 1.000 - 1.500 de dolari lunar pentru două persoane, Albania concurează direct cu marile destinații estivale, dar la o treime din prețul acestora. Orașul de coastă Saranda și capitala Tirana sunt lăudate pentru clima caldă, chiriile extrem de mici și ritmul rapid de modernizare pe drumul spre aderarea la UE.

Europa Centrală și de Vest: Opțiuni pentru un buget mediu

Croația – Echilibru în interiorul țării

Dacă zonele de coastă sunt prohibitive în timpul verii din cauza turismului, orașe continentale precum Zagreb, Osijek sau Rijeka oferă o calitate excelentă a vieții, siguranță deplină și stabilitate pentru un buget de 1.400 - 2.000 de dolari pe lună per cuplu.

Portugalia și Spania – Clasicele care își păstrează farmecul

Deși Lisabona, Porto, Madrid și Barcelona au devenit mult prea scumpe pentru bugete modeste, peninsularii oferă alternative regionale excelente în provincie:

În Portugalia (buget: 1.500 - 2.200 $ ), localități ca Braga, Coimbra sau satele din regiunea Algarve oferă siguranță și servicii medicale de top.

În Spania (buget: 1.600 - 2.400 $ ), regiuni precum Valencia, Alicante sau Granada oferă acces la un sistem medical de renume mondial și un stil de viață mediteranean la prețuri echilibrate.

Grecia – Un paradis fiscal pentru seniori

Pe lângă peisaje și gastronomie, Grecia atrage cu un argument financiar imbatabil: o cotă unică de impozitare de doar 7% pentru pensiile obținute în străinătate. Un cuplu poate trăi foarte bine în Creta, Peloponez sau Salonic cu 1.500 - 2.200 de dolari pe lună .

Alternative mai puțin explorate: Ungaria, Polonia și Letonia