Taximetrist din București, suspectat că a furat telefonul unui client și a transferat 15.000 de lei prin aplicații bancare

Un taximetrist din București și doi complici sunt urmăriți penal după ce ar fi furat telefonul unui pasager și ar fi efectuat tranzacții frauduloase de aproximativ 15.000 de lei prin intermediul aplicațiilor bancare instalate pe dispozitiv.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, faptele s-au petrecut pe 13 februarie 2026. Taximetristul ar fi sustras telefonul clientului pe care îl transporta, după care, împreună cu ceilalți doi inculpați, au reușit să deblocheze dispozitivul și să acceseze aplicațiile bancare, cauzând un prejudiciu de circa 15.000 de lei victimei.

„Raportat la mijloacele de probă administrate, s-a reţinut, în esenţă, faptul că inculpaţii, la data de 13.02.2026, în baza unei legături subiective anterioare, după ce unul dintre ei, taximetrist, a sustras telefonul mobil aparţinând persoanei vătămate pe care o transporta cu maşina utilizată în regim taxi, cu ajutorul celorlalţi doi inculpaţi, au reuşit deblocarea telefonului şi accesarea aplicaţiilor bancare instalate pe acest dispozitiv. Ulterior, au efectuat tranzacţii financiare frauduloase, în cuantum de aproximativ 15.000 lei, cauzând astfel un prejudiciu persoanei vătămate”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, luni, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Ancheta a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar săptămâna trecută, procurorul de caz și polițiștii de la Poliția Sectorului 3 – Secția 27 au efectuat o percheziție domiciliară în București, ridicând articole vestimentare și medii de stocare a datelor informatice.

Cei trei sunt inculpați pentru furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată. Doi dintre ei au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, iar al treilea a fost arestat preventiv, prin dispoziția Tribunalului București.