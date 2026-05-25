Fetiță de 2 ani, în stare gravă după ce a căzut de la etaj în Brăila. Copila a ajuns la Terapie Intensivă

O fetiță de 2 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul unu al unui bloc din Brăila. Incidentul s-a produs duminică seară, într-un cartier aflat la periferia orașului.

Copila a fost transportată de urgență la Spitalul de Pediatrie Galați, unde este internată la Terapie Intensivă. Potrivit medicilor, fetița a suferit un traumatism cranio-cerebral, însă starea ei este în prezent stabilă. Conform primelor informații, copilul se afla în grija bunicilor în momentul producerii incidentului. Aceștia ar fi deschis ferestrele pentru aerisirea apartamentului, iar fetița s-ar fi urcat pe pervaz înainte să cadă de la aproximativ cinci metri înălțime.

Impactul ar fi fost atenuat de un aparat de aer condiționat

Martorii spun că, în timpul căderii, copila ar fi lovit unitatea exterioară a unui aparat de aer condiționat aflat la parterul blocului, ceea ce ar fi redus forța impactului. O vecină care lucrează în domeniul medical i-a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție. Ulterior, fetița a fost transferată la spitalul din Galați și internată la Terapie Intensivă. Cazul este anchetat de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, care încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul.