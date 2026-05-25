Prognoza meteo ANM în perioada 25 mai-7 iunie. Schimbare bruscă a vremii: temperaturile scad și revin ploile în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 25 mai – 7 iunie 2026. Meteorologii anunță câteva zile cu temperaturi ridicate, care vor ajunge până la 33 de grade Celsius în anumite regiuni, urmate de o răcire accentuată și de revenirea ploilor în mare parte din țară.

Potrivit specialiștilor, cea mai caldă zi va fi miercuri, 27 mai. Din 28 mai, temperaturile vor începe să scadă semnificativ. În Banat și Crișana, maximele vor urca până la 31-32 de grade Celsius la mijlocul săptămânii, iar vremea va deveni călduroasă pentru final de mai. Și în Oltenia și Muntenia temperaturile vor ajunge miercuri la 30-31 de grade Celsius. În Moldova sunt așteptate maxime de 28-29 de grade, iar în Dobrogea temperaturile vor urca spre 28 de grade Celsius.

În Transilvania și Maramureș, valorile termice vor fi mai moderate, însă și aici vremea va deveni local călduroasă, cu maxime de 28-30 de grade Celsius. Meteorologii anunță că joi, 28 mai, vremea se va răci brusc în toate regiunile.

În Moldova, maximele vor coborî până la aproximativ 20 de grade Celsius, iar în Transilvania spre 22 de grade. În Banat și Crișana se vor înregistra în jur de 24-25 de grade, iar în Muntenia și Dobrogea aproximativ 22-24 de grade. Și temperaturile nocturne vor scădea considerabil. În multe regiuni, minimele vor coborî spre 6-10 grade Celsius. La munte, maximele vor scădea până la 13 grade, iar minimele vor ajunge în jurul valorii de 3 grade Celsius.

Ploile revin în mai multe regiuni

ANM anunță că vor continua ploile de scurtă durată și episoadele de instabilitate atmosferică, mai ales în jurul datelor de 26 și 28 mai. După 1 iunie, probabilitatea pentru averse va crește în aproape toate regiunile țării. Meteorologii estimează că în a doua parte a intervalului vremea se va încălzi din nou ușor, însă temperaturile vor avea variații de la o zi la alta.

Europa, afectată de un „dom de căldură”

În același timp, o mare parte a Europei se confruntă cu un episod neobișnuit de căldură pentru această perioadă a anului. Meteorologii vorbesc despre formarea unui „dom de căldură”, un fenomen atmosferic care blochează aerul cald deasupra continentului și favorizează temperaturi foarte ridicate. Vestul Europei este cel mai afectat, cu temperaturi care depășesc cu mult valorile normale pentru finalul lunii mai.