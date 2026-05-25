Un bărbat din Argeș a distrus mașina cumnatului cu acid de baterie după emiterea unui ordin de protecție. A fost reținut
Bărbat arestat
Un bărbat de 55 de ani din Topoloveni a fost reținut după ce ar fi distrus mașina cumnatului său folosind acid de baterie. Potrivit anchetatorilor, gestul ar fi fost făcut din răzbunare, după ce familia obținuse un ordin de protecție împotriva lui.
Polițiștii îl cercetează pentru distrugere și încălcarea ordinului de protecție. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, incidentul a fost sesizat sâmbătă, în jurul orei 14:00.
„În ziua de 24 mai a.c., în jurul orei 14:00, politiştii din Topoloveni au fost sesizaţi de un bărbat de 59 de ani, din Piteşti, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi aruncat cu o substanţă corozivă pe caroseria autoturismului său, ce se afla parcat în faţa imobilului socrilor din oraşul Topoloveni, producându-i distrugeri”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.
În urma verificărilor, polițiștii au identificat un bărbat de 55 de ani, din Topoloveni, suspectat că ar fi aruncat lichidul coroziv pe autoturismul cumnatului său.
Bărbatul avea ordin de protecție
Polițiștii au stabilit că bărbatul avea emis pe numele său un ordin de protecție prin care îi era interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de membrii familiei și de locuința în fața căreia era parcat autoturismul. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, primele concluzii ale anchetei arată că suspectul ar fi folosit acid de baterie pentru a distruge mașina, ca răzbunare pentru conflictele repetate din familie și pentru ordinul de protecție obținut împotriva sa.
Suspectul a fost reținut
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Citește și:
- 15:45 - Un avocat din București, cercetat după un accident rutier produs sub influența alcoolului și drogurilor. Se cere pedeapsă cu suspendare
- 15:43 - Fetiță de 2 ani, în stare gravă după ce a căzut de la etaj în Brăila. Copila a ajuns la Terapie Intensivă
- 15:20 - Taximetrist din București, suspectat că a furat telefonul unui client și a transferat 15.000 de lei prin aplicații bancare
- 15:19 - Drama unei tinere: Sânii ei cresc fără oprire din cauza unei boli rare. De ce medicii spun că operația nu ar rezolva nimic
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News