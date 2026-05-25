Ferrari rupe tradiția: primul său model electric vine cu un nume deosebit și cifre amețitoare

Constructorul italian Ferrari face un pas istoric și intră oficial în era electrică, urmând să prezinte luni, la Roma, primul său automobil complet electric. Modelul, denumit „Luce”, marchează o schimbare majoră pentru un brand asociat de decenii cu motoarele V8 și V12 și cu sunetul inconfundabil al acestora.

Decizia este privită ca una îndrăzneață, în contextul în care mai mulți producători de mașini sport au încetinit tranziția către electrificare, pe fondul cererii fluctuante și al incertitudinilor din piață.

„Luce”, primul Ferrari electric din istorie

Noul model „Luce” va fi prezentat oficial la Roma și reprezintă primul automobil complet electric din portofoliul Ferrari.

Mașina, un model cu patru uși, este proiectată să atingă o viteză maximă de 310 km/h, iar prețul de pornire este estimat să depășească 500.000 de euro, poziționându-l clar în segmentul ultra-luxury.

Ferrari Luce devine astfel un proiect simbolic pentru compania italiană, care încearcă să păstreze ADN-ul sportiv chiar și fără motoarele cu ardere internă.

Sunet artificial pentru o experiență „Ferrari”

Una dintre provocările majore ale electrificării pentru producătorii de supercaruri este lipsa sunetului motorului clasic.

Pentru a compensa acest aspect, Ferrari a dezvoltat un sistem audio special care amplifică vibrațiile motorului electric, încercând să creeze o experiență sonoră distinctă, fără a copia artificial zgomotul unui motor clasic.

Compania susține că scopul este păstrarea senzației de performanță și emoție, chiar și într-o arhitectură complet electrică.

Investiții masive și producție la Maranello

Lansarea modelului „Luce” vine după ani de investiții în electrificare și dezvoltarea unei noi infrastructuri de producție la Maranello, centrul istoric al mărcii.

Primele livrări către clienți sunt programate pentru luna octombrie, ceea ce indică un interes ridicat pentru noul model, în ciuda prețului foarte mare.

Piață incertă și planuri ajustate

Deși intrarea Ferrari în segmentul electric este un moment important, piața auto de lux rămâne instabilă.

Compania a decis să amâne lansarea unui al doilea model electric până cel puțin în 2028, pe fondul cererii mai slabe decât estimările inițiale. În același timp, rivalul Lamborghini a renunțat la planul de a introduce un model complet electric în 2030.

Ferrari și-a revizuit și obiectivele interne, estimând acum că vehiculele electrice vor reprezenta aproximativ 20% din gamă până în 2030, față de ținta anterioară de 40%. Restul gamei va continua să includă modele hibride și motoare clasice.

Miza: clienți noi și presiuni globale

Strategia Ferrari mizează pe atragerea unei generații mai tinere de clienți foarte bogați, care ar putea fi mai deschiși către electrificare, fără a renunța la exclusivismul brandului.

În același timp, tranziția către electric vine pe fondul presiunilor globale din sectorul energetic, inclusiv tensiunile geopolitice care afectează piața petrolului și securitatea aprovizionării.