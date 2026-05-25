RetuRO depășește 10 miliarde de ambalaje colectate: „Am putea înconjura Pământul de 50 de ori”

Sursă: realitatea.net

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), a anunțat atingerea unui jalon istoric: peste 10 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea sistemului în România, în urmă cu doi ani și jumătate.

Pentru a ilustra amploarea acestei cifre, reprezentanții RetuRO oferă câteva comparații surprinzătoare: puse cap la cap, ambalajele colectate ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau ar acoperi de cinci ori distanța dintre Pământ și Lună.

RetuRO a livrat în doi ani și jumătate peste 700.000 de tone de materiale

Ca volum, ar umple de trei ori Palatul Parlamentului, iar așezate unele lângă altele, ar acoperi întreaga suprafață a municipiului Iași, jumătate din București sau ar forma un cartier cu 700 de blocuri de patru etaje, conform reprezentanților ReturRO.

În cei doi ani și jumătate de funcționare, RetuRO a livrat către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale, PET, aluminiu și sticlă, de înaltă calitate. Cantitatea este echivalentă cu masa a 15 nave de dimensiunea Titanicului sau cu un convoi de 30.000 de TIR-uri pe traseul București – Cluj-Napoca.

Cu o rată de colectare de 85% în 2026, sistemul continuă să susțină tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de cetățeni să adopte un comportament responsabil față de mediu.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. funcționează pe principiul not for profit, iar eventualul profit este reinvestit exclusiv în dezvoltarea SGR. Compania a fost creată de un consorțiu format din Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%), Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).