Cum prepari sirop din muguri de brad. Cel mai bun remediu pentru tuse

Siropul din muguri de brad este unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale ale primăverii, apreciat atât pentru gustul său proaspăt și ușor rășinos, cât și pentru utilizarea sa îndelungată în sezonul rece, în perioadele cu tuse sau răceli.

Prepararea lui este strâns legată de o perioadă scurtă a anului, atunci când mugurii sunt fragezi, cruzi și au o nuanță verde deschis. În acest stadiu conțin cea mai intensă aromă și o cantitate mare de uleiuri volatile.

În multe zone montane, culesul mugurilor era o activitate făcută dimineața devreme, în zile senine, departe de șosele sau surse de poluare. Pentru prepararea siropului se aleg doar vârfurile tinere, mici și fragede, fără pete sau zone maronii. Mugurii proaspeți au un parfum aparte și un gust discret citric, diferit de aroma mai intensă a acelor mature de brad.

Există mai multe metode tradiționale pentru prepararea acestui sirop. Unele variante presupun așezarea mugurilor în straturi cu zahăr și lăsarea lor la macerat în soare, în timp ce alte rețete recomandă fierberea lentă. Varianta fiartă este mai rapidă și oferă un sirop limpede, aromat și ușor de păstrat pentru o perioadă mai lungă.

Realitatea.NET | Combinația simplă care poate susține procesul de slăbire. De ce lămâia și ghimbirul sunt considerate ideale pentru a ajuta la pierderea în greutate

Ingrediente

Pentru prepararea siropului ai nevoie de un kilogram de muguri fragezi de brad, doi litri de apă, un kilogram și jumătate de zahăr, două lămâi și o linguriță de sare de lămâie.

Mod de preparare

Primul pas este spălarea rapidă a mugurilor în apă rece și scurgerea lor foarte bine. Este important să fie îndepărtate eventualele impurități sau porțiunile afectate.

Pune mugurii într-o oală încăpătoare și adaugă cei doi litri de apă rece. Fierbe totul la foc mic aproximativ 30–40 de minute, până când lichidul capătă o culoare aurie și aroma de brad devine mai intensă.

După fierbere, oprește focul și lasă amestecul la infuzat câteva ore sau chiar peste noapte, pentru un gust mai pronunțat.

Strecoară apoi lichidul prin tifon sau sită fină, fără să presezi prea tare mugurii.

Toarnă lichidul obținut într-o oală curată și adaugă zahărul, sarea de lămâie și sucul celor două lămâi. Fierbe la foc redus până când zahărul se dizolvă complet și siropul începe să capete consistență. Spuma formată la suprafață trebuie îndepărtată periodic.

Specialiștii recomandă să nu fie fiert excesiv, deoarece aroma poate deveni prea puternică și ușor amară.

La final, siropul fierbinte se toarnă în sticle sterilizate, care se închid imediat și se lasă să se răcească lent, acoperite cu un prosop gros.

Rezultatul este un sirop limpede și parfumat, cu o culoare ce poate varia de la auriu la chihlimbar deschis, în funcție de timpul de preparare și de tipul mugurilor folosiți.

Servit rece, diluat cu apă minerală și gheață, este foarte răcoritor. De asemenea, poate fi adăugat în ceaiuri, limonade sau diverse deserturi, oferind o aromă intensă și proaspătă.

Un aspect important pentru reușita rețetei este timpul de fierbere al mugurilor. Dacă sunt ținuți prea mult pe foc, gustul poate deveni amar. În același timp, lămâia contribuie la echilibrarea aromei și la păstrarea unei culori mai luminoase.

Pentru mulți, acest preparat reprezintă mai mult decât o simplă rețetă: este un mod de a păstra parfumul pădurii și aroma specifică primăverii de la munte.

Realitatea.NET | Brioșe pufoase cu căpșuni, desertul de sezon pe care trebuie să-l prepari în weekend