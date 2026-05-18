Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, suspendați din funcție după decizia de arestare preventivă

Consiliul Superior al Magistraturii a decis suspendarea din funcție a procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Măsura a fost luată luni, după ce cei doi magistrați au fost arestați preventiv într-un dosar care vizează fapte de corupție și trafic de influență. Secția pentru procurori a CSM a anunțat că suspendarea din funcție a fost dispusă în baza prevederilor Legii 303/2022 privind statutul magistraților. Decizia se aplică începând cu data de 18 mai 2026.

Procurorii au fost arestați preventiv pentru 30 de zile

Cei doi procurori de la Parchetul Curții de Apel Constanța au fost arestați preventiv pentru 30 de zile printr-o decizie a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 48 de ore. Potrivit anchetatorilor, Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată, în timp ce Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu.

Cei doi magistrați au fost aduși cu duba la Curtea de Apel București după ce au fost reținuți pentru 24 de ore. Anchetatorii susțin că unul dintre procurori ar fi intervenit în favoarea unui om de afaceri, iar celălalt ar fi primit sume importante de bani pentru a influența soluții în dosare.

Ancheta vizează fapte de corupție și trafic de influență

Dosarul este instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală. Ancheta a devenit publică pe 13 mai, când procurorii au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară. Perchezițiile au avut loc atât la locuințele unor persoane fizice, cât și la sediile unor instituții publice, într-un dosar care vizează infracțiuni de trafic de influență și alte fapte de corupție presupus comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026.

Procurorii spun că în dosar sunt vizate mai multe persoane

Anchetatorii au transmis că în acest dosar există mai multe persoane față de care sunt suspiciuni privind implicarea în activitatea infracțională cercetată.

„Perchezițiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026”, au transmis procurorii.