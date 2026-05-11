Prima Doamnă a Ucrainei vine în România. Olena Zelenska, program comun cu Mirabela Grădinaru - SURSE

Sursă: Realitatea.Net

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vine la Bucureşti pentru a participa la Summit-ul B9, însă nu singur, ci împreună cu soţia sa, Olena Zelenska, care, potrivit surselor Realitatea.net, va avea un program separat alături de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Volodimir Zelenski va ajunge încă de marţi la Bucureşti, pentru a participa la Summitul B9, care va avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni.

Președintele Ucrainei va fi însoțit de soţia sa, Olena Zelenska, care va avea, la rândul ei, un program separat alături de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a preşedintelui României, Nicușor Dan.

Tot marți, 12 mai, vor ajunge la București și Karol Nawrocki, președintele Poloniei, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Președintele României, Nicușor Dan, și omologul său polonez, Karol Nawrocki, vor coprezida Summitul București 9 (B9) și al Țărilor Nordice , eveniment cu tema „Delivering More for Transatlantic Security”, care se va desfășura pe data de 13 mai, la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda discuțiilor se află:

- Reconstrucția Ucrainei: România a propus utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii ca noduri logistice pentru eforturile de reconstrucție și garanțiile de securitate post-conflict.

- Cooperarea cu SUA: Relația strategică a fost reafirmată recent prin participarea președintelui Nicușor Dan, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia, și servește drept cadru de coordonare politică înainte de marile summituri NATO.