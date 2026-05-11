Bine faci, „bine” găsești. Pensionar jefuit după un gest de bunătate. O româncă l-a lăsat fără 25.000 de lire după ce bătrânul i-a oferit legume

Un caz care a stârnit revoltă în Marea Britanie a avut în centrul atenției o româncă de 37 de ani, condamnată la închisoare după implicarea într-un jaf asupra unui pensionar britanic. Femeia, mamă a șase copii, a participat la furtul unor bani și bijuterii în valoare de aproximativ 25.000 de lire sterline, după ce victima le oferise gratuit legume din propria grădină.

Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Coroanei din Birmingham, iar femeia urmează să fie deportată în România după executarea pedepsei.

Cum au acționat hoațele

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut în cartierul Handsworth din Birmingham, în dimineața zilei de 8 iulie a anului trecut. Pensionarul se afla în fața locuinței sale, îngrijind grădina, când trei femei s-au apropiat și l-au întrebat dacă le poate vinde câteva legume.

Bărbatul le-ar fi răspuns că le oferă gratuit produse din grădină, fără să ceară bani, gest care avea să fie exploatat imediat de gruparea de femei.

În timp ce pensionarul era ținut ocupat într-o conversație și distras de cele trei vizitatoare, o a patra complice a intrat în casă fără ca acesta să observe. Femeia a reușit să găsească rapid sumele de bani și bijuteriile păstrate în mai multe camere, apoi a părăsit locuința înainte ca victima să își dea seama ce se întâmplase.

Prejudiciu uriaș: bani pentru vacanță și bijuterii cu valoare sentimentală

Conform informațiilor prezentate în instanță, din locuința pensionarului au dispărut economii importante și obiecte de valoare. Printre bunurile furate s-au numărat 4.000 de lire aparținând fiicei victimei, bani puși deoparte pentru o vacanță în familie, alte 9.000 de lire păstrate într-un sertar, bijuterii estimate la aproximativ 10.000 de lire și încă 2.000 de lire aflate într-un dulap din birou.

Familia victimei a transmis că o parte dintre bijuterii aveau o valoare sentimentală deosebită, iar până în prezent niciunul dintre bunurile furate nu a fost recuperat.

Românca, condamnată și apoi deportată

Femeia condamnată, identificată drept Catalina Stanciu, locuia în Smethwick și mai avea antecedente pentru furt. Cu doar două luni înainte de acest jaf, ea primise o pedeapsă de muncă în folosul comunității într-un alt dosar.

În timpul procesului , avocatul apărării a susținut că femeia trece printr-o perioadă dificilă, fiind separată de partener și de cei șase copii rămași în România. Totuși, instanța a considerat gravitatea faptei drept una ridicată, mai ales în contextul în care victima le oferise femeilor ajutor din pură bunătate.

Judecătorul Ben Close a criticat dur comportamentul inculpatei și a subliniat contrastul dintre generozitatea pensionarului și modul în care acesta a fost trădat.

Autoritățile britanice au confirmat că femeia va fi deportată în România după executarea pedepsei cu închisoarea. Între timp, poliția din West Midlands continuă investigațiile pentru identificarea celorlalte persoane implicate în jaf.