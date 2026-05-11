Tanczos Barna, întâlnire cu Ilie Bolojan, la Ministerul Agriculturii. Discuții cruciale privind viitorul fermierilor

Tanczos Barna, vicepremier și ministru interimar al Argiculturii, s-a întâlnit luni cu premierul interimar Ilie Bolojan, cu care a discutat, printre altele, despre plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor.

„Am avut astăzi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la sediul Ministerului Agriculturii, unde am analizat priorităţile sectorului agricol, precum şi deciziile necesare în perioada următoare. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvenţiilor destinate fermierilor şi asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanţelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii”, a transmis Tanczos Barna pe Facebook.

Ministrul interimar al Agriculturii a subliniat că dicuţiile cu premierul Bolojan au vizat şi situaţia sectorului privind piaţa cărnii de porc, dar şi piaţa laptelui.

„Pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat mâine, iar miercuri, împreună cu conducerea ANSVSA, îl vom prezenta premierului. Tot miercuri vom prezenta şi noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc”, a mai spus oficialul.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că l-a informat pe premier şi despre angajaţii ministerului care lucrează la pregătirea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci şi crescătorii de vaci de lapte, în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisia Europeană, urmând ca la întâlnirea de miercuri să prezinte un set concret de măsuri.

Cât despre sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi şi cartofi, Tanczos barna afirmă că a convenit cu premierul Bolojan reanalizarea propunerilor ministerului până la şedinţa de Guvern de joi.

„Ambele sectoare, importante pentru agricultura românească şi care se confruntă în prezent cu un deficit al balanţei comerciale, trebuie să beneficieze de sprijinul Guvernului, corect şi proporţional, pentru a se putea consolida şi dezvolta”, a conchis vicepremierul.