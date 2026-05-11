Accident bizar. Motocicletă proiectată pe un semafor și rămasă agățată la înălțime VIDEO

Accident bizar pe o șosea din Canada, unde o motocicletă a rămas suspendată pe un stâlp de semafor, deasupra unei intersecții aglomerate. Potrivit autorităților, motocicleta s-a ciocnit violent de un autoturism, iar în urma impactului a fost proiectată direct în instalația suspendată a semaforului.

O intersecție din Canada a devenit scena unui eveniment rutier desprins parcă din filmele de acțiune. În urma unei coliziuni extrem de puternice, o motocicletă a fost catapultată câțiva metri în aer, rămânând agățată de brațul metalic al unui semafor. Scena suprarealistă a blocat traficul și a atras imediat atenția trecătorilor, imaginile devenind virale în timp record.

Supraviețuire miraculoasă în urma impactului

Deși dinamica accidentului a fost una de o violență extremă, bilanțul victimelor este, din fericire, unul stabil. Motociclistul implicat a suferit răni serioase și a fost preluat imediat de echipajele de salvare pentru a fi transportat la spital. Deși starea sa a fost evaluată inițial ca fiind critică, medicii au venit cu vești încurajatoare: viața tânărului nu este în pericol, acesta fiind supus unor investigații amănunțite.

La polul opus, conducătorul autoturismului implicat în coliziune a scăpat fără nicio zgârietură, însă se află în stare de șoc după evenimentul neobișnuit.

Operațiune de recuperare cu macara și trafic blocat

Prezența motocicletei la înălțime a transformat intervenția autorităților într-o adevărată provocare logistică. Polițiștii rutieri au fost nevoiți să restricționeze total circulația în zonă, deoarece exista riscul ca resturile vehiculului să cadă peste alte mașini sau pietoni.

Pentru a curăța carosabilul și a coborî motocicleta de pe semafor, echipele de intervenție au solicitat sprijinul unei autospeciale cu macara. Operațiunea a durat mai bine de o oră, timp în care martorii au imortalizat momentele bizare din unghiuri diferite, postările adunând mii de reacții pe rețelele de socializare.

Ancheta Poliției este în desfășurare

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-a produs coliziunea. Primele ipoteze indică fie neacordarea de prioritate, fie viteza excesivă, însă concluziile finale vor fi trase după analizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din intersecție.