Accident pe A0 lângă Bragadiru. Accesul către DN5, blocat după impactul dintre o mașină și un TIR: patru răniți
Accident rutier
Traficul rutier a fost întrerupt pe breteaua de acces către DN5 a Autostrăzii A0, la kilometrul 75, în zona localității Bragadiru, după producerea unui accident între un autoturism și un ansamblu rutier.
Cum s-a produs accidentul rutier?
Potrivit informațiilor transmise de autorități, coliziunea s-a produs în urmă cu puțin timp, iar în urma impactului patru persoane au fost rănite și au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale sosite la fața locului.
Circulația a fost complet oprită pe breteaua care face legătura cu DN5, pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare, acordarea primului ajutor și efectuarea cercetărilor de către polițiști.
La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție, ambulanțe și pompieri, iar traficul în zonă se desfășoară cu dificultate. Șoferii sunt sfătuiți să evite sectorul afectat și să folosească rute alternative până la reluarea circulației în condiții normale.
Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului de pe Autostrada A0, în apropiere de Bragadiru, județul Ilfov.
Citește și:
- 23:53 - Atac violent în Zalău: un pastor de 76 de ani a fost înjunghiat în propria locuință. Agresorul spune că un „gând divin” l-a îndemnat
- 23:53 - România vinde companiile de stat, alte state le naționalizează. Țara care încearcă să salveze cel mai mare producător de oțel -VIDEO
- 23:37 - Ilie Bolojan: ”PNL vrea să separe apele de PSD. O colaborare aduce deservicii”
- 23:31 - Scandal într-un club: în centru se află doi polițiști, anchetați după ce au dansat pe mese și au provocat un incident soldat cu o tânără rănită
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News