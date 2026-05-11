Accident pe A0 lângă Bragadiru. Accesul către DN5, blocat după impactul dintre o mașină și un TIR: patru răniți

Traficul rutier a fost întrerupt pe breteaua de acces către DN5 a Autostrăzii A0, la kilometrul 75, în zona localității Bragadiru, după producerea unui accident între un autoturism și un ansamblu rutier.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, coliziunea s-a produs î n urmă cu puțin timp, iar în urma impactului patru persoane au fost rănite și au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale sosite la fața locului.

Circulația a fost complet oprită pe breteaua care face legătura cu DN5, pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare, acordarea primului ajutor și efectuarea cercetărilor de către polițiști.

La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție, ambulanțe și pompieri, iar traficul în zonă se desfășoară cu dificultate. Șoferii sunt sfătuiți să evite sectorul afectat și să folosească rute alternative până la reluarea circulației în condiții normale.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului de pe Autostrada A0, în apropiere de Bragadiru, județul Ilfov.