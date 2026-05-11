Incident deosebit de grav în Gara Bușteni. O persoană s-a electrocutat, după ce s-a urcat pe un tren. A fost solicitat elicopterul SMURD

Un incident grav s-a produs luni după-amiază în Gara Bușteni, unde o persoană s-a electrocutat după ce a urcat pe un tren. La fața locului este așteptată o drezină pentru a scoate linia de sub tensiune. De asemenea, a fost solicitată și elicopterului SMURD.

"Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Sinaia au fost solicitaţi să intervină, în urmă cu puţin timp, în cazul unei persoane care s-a urcat pe un tren în Gara Buşteni şi s-ar fi electrocutat. La locul indicat s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD", a anunțat ISU Prahova.

Din primele informații, este vorba despre o persoană care s-a urcat pe un vagon de transport produse petroliere, care era fără încărcătură, şi s-a electrocutat.

"În acest moment se acţionează pentru scoaterea de sub tensiune a trenului, fiind aşteptată sosirea unei drezine pentru efectuarea acestui demers, astfel încât echipajele de intervenţie să nu fie puse în pericol", anunţă pompierii.

Aceştia precizează că trenul era garat şi că a fost solicitat şi elicopterul SMURD de la Braşov.