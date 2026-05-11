Fost ministru PSD: ”Vrem aceeași coaliție, dar alt premier. Nu înțelegem de ce cei din PNL în vor doar pe Bolojan” -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

PSD transmite că ar accepta refacerea coaliției de guvernare, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a declarat luni, în direct la Realitatea PLUS, că social-democrații își doresc păstrarea actualei majorități, chiar și cu un premier din PNL.

„A fost prima opțiune ca, în cadrul acordului care a fost semnat între cele patru partide, să formăm un alt guvern cu aceeași majoritate, dar, bineînțeles, cu o altă persoană ca prim-ministru”, a declarat Marius Budăi, la Realitatea PLUS.

Fostul ministru a ținut să precizeze faptul că ”eu sunt sigur că se vor întoarce, dacă nu dumnealor, marea masă din partidele dumnealor se va întoarce”

”Însă nu e asta important. Sorin Grindeanu a spus foarte clar: în primul pas ne dorim să refacem coaliția, bineînțeles cu un premier care să nu ne mai ducă unde ne-a adus, pentru că uitați-vă la cifrele INS-ului.

Nu înțelegem de ce colegii din PNL, de exemplu, rămân încolonați în spatele domnului Bolojan, că doar dacă dumnealui e premier și doar dumnealui poate să fie premier, că altul nu mai e capabil în PNL să fie premier, doar dumnealui poate”, a mai spus acesta.

Potrivit lui, ”asta este prima noastră opțiune. Dacă nu, astăzi ați văzut foarte clar, Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, dar, în primul rând, de președinte PSD, a invitat la discuții președintele UDMR și liderul grupului minorităților, și vom continua discuțiile în Parlament cu parlamentari responsabili, care își doresc să avem o majoritate cât mai repede și să dăm României un guvern în termenul cel mai scurt”.