Te-ai mutat în București? Cum te înscrii la medicul de familie și ce consultații poți face prin CAS fără să plătești inutil

Mulți pacienți ajung să plătească din buzunar servicii medicale care pot fi accesate prin sistemul public de asigurări. De cele mai multe ori, problema nu este lipsa serviciilor, ci faptul că nu știu de unde trebuie să înceapă.

În București, dar și în multe alte orașe mari, există o situație care se repetă zilnic: oameni care plătesc consultații, analize sau evaluări medicale fără să știe că o parte dintre acestea pot fi accesate prin CAS, dacă intră corect în sistem.

Fenomenul este frecvent mai ales în rândul persoanelor active, al celor care s-au mutat din alte județe și al pacienților care ajung direct în privat din lipsă de claritate asupra traseului corect. Potrivit echipei Prevencia, clinică din București cu activitate și în zona serviciilor medicale decontate prin CAS, una dintre cele mai frecvente probleme nu este lipsa accesului, ci faptul că mulți pacienți încep greșit traseul medical.

Foarte des, problema apare la oameni care locuiesc de ani buni în Capitală, dar au rămas administrativ legați de un medic de familie din alt oraș. Când apare o problemă de sănătate, aleg cea mai rapidă variantă, merg direct la privat și plătesc, deși o parte din traseu putea fi parcursă prin CAS.

În realitate, multe costuri inutile apar nu pentru că pacientul nu ar avea acces, ci pentru că începe greșit traseul medical.

Primul pas pe care mulți îl sar: medicul de familie

Cea mai frecventă ruptură în traseul pacientului apare chiar la intrarea în sistem. Mulți nu au un medic de familie în zona în care locuiesc efectiv sau nu știu că pot schimba medicul atunci când s-au mutat într-un alt oraș.

Pentru majoritatea pacienților, primul pas logic este înscrierea la medicul de familie în București . Medicul de familie este poarta de intrare în sistemul CAS, punctul din care pornesc consultația inițială, monitorizarea, recomandările și, atunci când există indicație medicală, biletul de trimitere către un medic specialist.

Mulți oameni sar peste acest pas. Caută direct o clinică privată, programează rapid o consultație și plătesc integral servicii care, în anumite situații, puteau fi accesate pe traseul corect prin sistemul public.

De ce plătesc inutil atât de mulți oameni

• nu știu că se pot transfera la alt medic de familie;

• cred că au nevoie de buletin de București;

• cred că trebuie să meargă personal la vechiul cabinet ca să își ia fișa;

• presupun că procesul durează prea mult;

• pornesc de la ideea că „oricum totul se plătește”.

Aceste blocaje nu sunt medicale. Sunt blocaje de informație și de administrare. Dar efectul lor este financiar: pacientul plătește ce ar fi putut evita.

Mai ales în București, unde mobilitatea este mare, foarte mulți oameni locuiesc și lucrează de ani de zile în Capitală, dar nu folosesc eficient sistemul medical de aici, pentru că au rămas înscriși în alt județ sau nu au clarificat traseul corect.

Ce înseamnă, concret, să intri corect în sistem

1. alegi un medic de familie aproape de locul în care locuiești sau lucrezi;

2. faci consultația inițială;

3. primești evaluarea medicală;

4. dacă este nevoie, primești bilet de trimitere;

5. ajungi la specialistul potrivit aflat în contract CAS.

Această logică reduce costurile inutile și scurtează drumul către investigația sau consultația de care ai nevoie.

Problema este că mulți pacienți nu intră în sistem așa. Ei intră prin grabă, anxietate și presupuneri greșite. Caută direct pe Google o specialitate, găsesc o clinică, plătesc și rezolvă punctual, dar fără un traseu coerent și fără să știe că puteau avea o parte din servicii decontate.

Ce servicii pot ajunge să fie accesate prin CAS

După consultația de la medicul de familie și în funcție de simptome, pacientul poate fi direcționat către un specialist potrivit.

De exemplu, în cazul unor simptome precum palpitații, tensiune oscilantă, dureri în piept, lipsă de aer la efort sau oboseală inexplicabilă, pacientul poate ajunge la consultații cardiologice decontate prin CAS , în baza traseului medical corect și a indicației clinice.

În alte cazuri, pacienții cu sinuzite repetate, dureri în gât persistente, probleme respiratorii nazale, răgușeală prelungită sau infecții ORL recurente pot avea nevoie de consultații ORL decontate prin CAS .

Aici apare una dintre cele mai mari confuzii din piață: oamenii aud că există servicii decontate, dar nu înțeleg că accesul real depinde de traseu, nu doar de existența clinicii sau a specialității.

Cu alte cuvinte, nu este suficient să cauți un specialist. Este esențial să intri corect în sistem.

Bucureștiul are o problemă aparte

Capitala concentrează foarte mulți angajați veniți din alte județe. Mulți locuiesc aici permanent, dar au rămas ani de zile în evidența unui medic de familie din orașul de origine. Când apar simptome sau au nevoie de evaluări rapide, aleg varianta cea mai la îndemână: consultație privată plătită integral.

Din acest motiv, o parte semnificativă a costurilor medicale suportate direct de pacient nu vine din lipsa serviciilor disponibile, ci din lipsa unui punct de intrare local, stabil și funcțional în sistemul CAS.

Ce ar trebui să rețină un pacient

Dacă locuiești în București și ai nevoie de acces mai ușor la consultații și servicii decontate, primul lucru de rezolvat nu este să cauți doar o specialitate, ci să îți clarifici intrarea în sistem.

În multe cazuri, medicul de familie este punctul de pornire care face restul traseului mai logic, mai rapid și mai puțin costisitor.

Cea mai scumpă alegere nu este întotdeauna consultația privată. De multe ori, cea mai scumpă alegere este lipsa informației corecte. Când pacientul intră greșit în sistem, plătește mai mult, pierde timp și ajunge să creadă că accesul prin CAS este complicat sau inutil. Când intră corect, traseul devine mai clar, mai coerent și, în multe situații, mai eficient din punct de vedere financiar.