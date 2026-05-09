Hantavirusul reaprinde conspirațiile din era COVID. „Virusul șobolanilor” se extinde, OMS a confirmat al șaselea caz

Răspândirea hantavirusului, cunoscut drept „virusul șobolanilor”, a declanșat nu doar alertă sanitară, ci și o adevărată epidemie de dezinformare. Pe fondul celor șase cazuri confirmate de OMS, au fost resuscitate teorii conspiraționiste din perioada pandemiei COVID, de la „plandemie” la acuzații privind viruși creați în laborator.

Nava MV Hondius, aflată în prezent în drum spre Insulele Canare, a devenit focar de infecție după ce mai mulți pasageri au prezentat simptome specifice hantavirusului, o boală transmisă de rozătoare.

Situația creată la bordul vasului a dus la resuscitarea unor teorii conspiraționiste, inspirate de cele din timpul epidemiei de Covid-19, de la rolul vaccinurilor până la teoria depopulării în masă cu ajutorul virușilor de laborator, relatează presa.

„Au apăsat pe buton”. Numeroase mesaje proclamă sosirea unei noi „plandemii” – adică o „epidemie planificată” – făcând referire la titlul unui pseudodocumentar din 2020 care a răspândit numeroase afirmații false despre coronavirus.

Teoriile au devenit extrem de populare în Statele Unite, pe fondul alegerilor legislative din toamnă. Astfel, hantavirusul ar fi manipulat pentru a duce la starea de carantină și izolare, la fel ca în era COVID, obligând astfel alegătorii să voteze prin corespondență, ceea ce ar deschide ușa către fraude masive în defavoarea lui Donald Trump, susțin adepții acestor teorii.

America de Sud, zonă endemică pentru hantavirus

Cele mai recente date OMS arată că trei oameni au murit în actualul focar de hantavirus legat de nava MV Hondius.

În plus, în America de Sud, unde hantavirusurile sunt endemice, au fost raportate 59 de decese în anul 2025 , potrivit unui raport epidemiologic al Organizației Panamericane a Sănătății.