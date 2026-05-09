Parada de austeritate la Moscova, de Ziua Victoriei. Putin a acuzat din nou sprijinul NATO acordat Ucrainei – VIDEO

La Moscova are loc tradiționala paradă de Ziua Victoriei, însă într-un cadru restrâns, pe fondul temerilor de atacuri din partea Ucrainei, dar și al situației arsenalului Moscovei. După medierea realizată de președintele Donald Trump, Kremlinul și Kievul au căzut de acord asupra unui armistițiu de trei zile. Președintele Vladimir Putin se va adresa publicului adunat în Piața Roșie.

Parada militară de Ziua Victoriei a început în această dimineață pe Piața Roșie din Moscova, unde Rusia marchează 81 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul are loc în contextul tensiunilor internaționale și al războiului din Ucraina.

Ceremonia a debutat cu defilarea gărzii regimentului care a purtat drapelul Rusiei și celebrul Steag al Victoriei – simbolul ridicat de Armata Roșie pe clădirea Reichstagului în 1945.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat în discursul ținut în Piața Roșie că armata rusă se confruntă în Ucraina cu forțe „agresive” susținute de NATO

„Marea realizare a generației victorioase (împotriva Germaniei naziste) inspiră astăzi soldații care conduc operațiunea militară specială (în Ucraina). Aceștia se confruntă cu o forță agresivă, înarmată și susținută de întregul bloc NATO”, a declarat Putin, potrivit TASS.