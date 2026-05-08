Ucraina și Rusia au ajuns la un acord temporar. Zelenski anunță trei zile de încetare a focului

Sursă: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri seară că o încetare a focului de trei zile a fost convenită cu Rusia în cadrul eforturilor Statelor Unite de a negocia sfârșitul războiului care durează de peste patru ani, transmite Reuters.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a confirmat, de asemenea, că va avea loc un schimb de câte 1.000 de prizonieri de război de fiecare parte.



El a emis vineri un decret care 'permite' desfășurarea paradei militare de Ziua Victoriei în Rusia și garantează ca niciun armament ucrainean nu va fi îndreptat spre Piața Roșie din Moscova.



Potrivit agenției Interfax, preluată de Reuters, Kremlinul a anunțat la rândul său că Rusia a fost de acord cu încetarea focului propusă de Trump, confirmând și schimbul a câte 1.000 de prizonieri de război.

Încetarea focului, anunțată de Donald Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri seara o încetare a focului de trei zile între Ucraina și Rusia începând de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai.



Moscova decretase deja o încetare unilaterală a focului înaintea marcării în Rusia pe 9 mai a Zilei Victoriei asupra Germaniei naziste.



'Să sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui Război foarte lung, mortal și luptat din greu', a scris președintele american pe platforma sa Truth Social, citat de Reuters și AFP.



El a precizat că armistițiul include suspendarea oricăror acțiuni cinetice și 'un schimb de câte 1.000 de prizonieri din fiecare țară'.



Trump a adăugat că există progrese constante în discuțiile care să pună capăt conflictului.