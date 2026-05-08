Imagini misterioase din misiunile pe Lună, după declasificarea dosarelor OZN de către Pentagon

Printre cele mai spectaculoase materiale incluse în noile dosare publicate de Pentagon despre fenomenul OZN se află imagini și transcrieri legate de misiunile Apollo ale NASA, inclusiv observații făcute chiar de astronauții care au pășit pe Lună.

Documentele recent declasificate conțin relatări despre lumini neobișnuite, obiecte misterioase și fenomene inexplicabile observate în timpul misiunii Apollo 17 din 1972.

Fotografia care a reaprins teoriile despre OZN-uri

Una dintre imaginile incluse în dosarele Pentagonului pare să surprindă trei puncte luminoase plutind pe cerul întunecat de deasupra suprafeței lunare.

„Imagini de arhivă din misiunea Apollo 17 pe Lună. Caseta galbenă conține o zonă mărită a fotografiei originale în care sunt vizibile trei lumini deasupra terenului lunar”, explică Pentagonul în descrierea fotografiei.

Potrivit documentelor, fotografia este în continuare analizată, iar autoritățile americane spun că nu există încă o explicație clară privind natura fenomenului.

„Nu există consens cu privire la natura anomaliei”, a declarat Pentagonul în documentele publicate.

„O nouă analiză preliminară a guvernului SUA sugerează că elementul imaginii este posibil rezultatul unui obiect fizic din scenă.”

Astronauții Apollo au raportat lumini și obiecte misterioase

Dosarele includ și transcrieri ale conversațiilor dintre astronauți și centrul de control al misiunii.

În timpul operațiunilor desfășurate pe Lună în 1972, membrii echipajului au raportat mai multe fenomene neobișnuite observate în spațiu.

Ronald Evans a declarat că a văzut „particule sau fragmente foarte luminoase” care pluteau și „se rostogoleau” în apropierea navei.

La rândul său, Harrison Schmitt a descris fenomenul într-un mod spectaculos.

„Sunt o grămadă de aparate mari pe fereastra mea acolo jos - foarte luminoase. Se pare că e 4 iulie pe fereastra lui Ron.”

„Lumini ca un far de tren”

Și comandantul misiunii, Eugene Cernan, a raportat fenomene inexplicabile.

În a doua zi a operațiunilor, acesta a spus că a observat „câteva seturi de dâri” însoțite de o lumină foarte puternică.

Astronautul a comparat fenomenul cu lumina unui far de tren.

Potrivit transcrierilor, în următoarele ore Cernan a raportat mai multe flash-uri și chiar un fenomen rotativ care părea să corespundă unor obiecte aflate în spațiu.

„O scânteie” observată pe suprafața Lunii

În ziua a treia a misiunii, Harrison Schmitt a afirmat că a observat „o scânteie” pe suprafața lunară, la nord de craterul Grimaldi.

Astronauții au încercat atunci să găsească explicații pentru fenomenele observate și au luat în calcul posibilitatea ca acestea să fi fost produse de trepte separate ale rachetei Saturn V care îi transportase spre Lună.

Totuși, documentele publicate acum arată că o parte dintre observații au rămas fără explicație clară.

Transcrieri despre obiecte care pluteau lângă navă

Una dintre transcrierile incluse în dosare descrie și un schimb de mesaje privind obiecte misterioase observate în apropierea navei spațiale.

„Acum avem câteva particule foarte luminoase sau fragmente care plutesc pe lângă noi în timp ce manevrăm”, a spus un operator către centrul de control al misiunii.

Noile documente au reaprins dezbaterile privind fenomenele aeriene neidentificate și observațiile raportate de astronauți în timpul programului Apollo, mai ales după ce Pentagonul a confirmat că unele dintre imaginile și incidentele incluse în dosare continuă să fie investigate.