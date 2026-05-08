Incendiu uriaș la Cernobîl. Meteorologii români monitorizează deplasarea norului de fum - VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit în zona de excludere de la Cernobîl, după ce o dronă s-ar fi prăbușit în apropierea fostei centrale nucleare. Autoritățile din Ucraina au declarat cod roșu, în timp ce pompierii intervin în condiții dificile pentru a limita extinderea flăcărilor.

Situația este atent monitorizată și de meteorologii din România, care au transmis că evoluția norului de fum este analizată permanent, în funcție de condițiile atmosferice din regiune.

Incendiu extins pe peste 1.100 de hectare

Focul s-a propagat rapid în zona forestieră din jurul fostei centrale nucleare, afectând o suprafață estimată la peste 1.100 de hectare de pădure.

Incendiul a izbucnit în perimetrul contaminat dezastrului nuclear din 1986, iar intervenția echipelor de pompieri este îngreunată de mai mulți factori, inclusiv vântul puternic și prezența minelor rămase în zonă din conflictul armat.

Autoritățile ucrainene au transmis că, în acest moment, nu a fost detectată o creștere a nivelului de radioactivitate, însă situația rămâne sub supraveghere strictă.

Coloane de fum vizibile deasupra pădurii

În cursul zilei, administrația rezervației a publicat imagini în care se observă coloane dense de fum, atât de culoare neagră, cât și albă, ridicându-se deasupra zonei împădurite. În teren au fost mobilizate echipaje de pompieri și ambulanțe, care intervin pe drumurile forestiere din perimetru.

Autoritățile locale au reiterat că nivelul radiațiilor în zona incendiului rămâne în limitele considerate normale, în ciuda extinderii focului.

Meteorologii români urmăresc evoluția norului de fum

În România, Administrația Națională de Meteorologie a transmis că evoluția situației este analizată pe baza simulărilor meteorologice privind deplasarea norului de fum.

„Având în vedere simulările modelelor numerice rulate în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie privind deplasarea norului de fum din zona Cernobîl, Ucraina, se apreciază că direcția dominantă a vântului va fi dinspre sud către nord până în seara zilei de vineri,8 mai, astfel că tendința de evoluție a norului de fum va fi de deplasare către Belarus.

Ulterior, direcția dominantă a vântului va fi de la vest spre est și se va menține așa pe tot parcursul zilei de sâmbătă, 9 mai, astfel că tendința de deplasare a norului de fum va fi către nordul-nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei (zona de graniță cu Ucraina)”, a precizat ANM într-un comunicat.

Meteorologii români au subliniat că situația este monitorizată constant, în funcție de evoluția condițiilor atmosferice din regiune.

Comunicatul Ministerului Mediului

Norul de fum rezultat în urma incendiului izbucnit în zona Cernobîl nu va avea impact asupra teritoriului României iar până la acest moment nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare sau atenționare privind radioactivitatea mediului în țară, a anunțat vineri Ministerul Mediului.