Fără fonduri pentru Ucraina: Trump schimbă bugetul apărării pe 2027

Administrația Donald Trump a eliminat finanțarea pentru Ucraina din proiectul de buget al apărării pentru anul fiscal 2027, eliminând programul USAI. Decizia marchează o schimbare radicală în politica externă a SUA, suspendând asistența militară acordată Kievului prin intermediul „Ukraine Security Assistance Initiative”. Această mutare bugetară confirmă intenția Casei Albe de a reevalua implicarea financiară în conflictul din estul Europei.

Confirmarea eliminării asistenței militare pentru Ucraina a venit direct din partea oficialilor Pentagonului în cadrul audierilor din Comisia Senatului SUA pentru forțele armate. Senatorii au solicitat clarificări privind absența fondurilor pentru programul Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) în noua cerere bugetară, primind un răspuns afirmativ din partea lui Jules Hurst, directorul financiar interimar al Ministerului Apărării. Acesta a certificat faptul că proiectul de buget pentru anul 2027 nu prevede nicio alocare financiară pentru acest canal de sprijin, în ciuda faptului că bugetul total al apărării a atins un nivel record de 1,5 trilioane de dolari, în creștere cu 50% față de nivelul actual.

Rolul programului USAI și impactul asupra capacității de apărare

Programul USAI, operațional încă din 2016, a reprezentat unul dintre pilonii fundamentali ai ajutorului oferit Kievului, permițând Pentagonului să comande armament și echipamente militare direct de la producători pentru Forțele Armate ale Ucrainei. Deși sprijinul american a crescut constant începând cu anul 2014 și a explodat după invazia la scară largă, depășind 60 de miliarde de dolari, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în 2025 a marcat o stagnare a fluxului de resurse noi. În prezent, livrările care mai ajung în Ucraina se bazează aproape exclusiv pe alocările aprobate anterior sub administrația Biden, în timp ce bugetele pentru anii 2025 și 2026 au inclus doar sume simbolice de câteva sute de milioane de dolari, introduse la presiunea opoziției democrate.

Viitorul bugetului și calendarul decizional în Congres

Deși propunerea actuală a Administrației Trump exclude Ucraina de la finanțarea militară, decizia finală aparține Congresului Statelor Unite. Legislatorii americani au autoritatea de a modifica documentul și de a reintroduce fonduri, însă rezultatul depinde de echilibrul politic și de negocierile dintre partide. O variantă finală a bugetului este așteptată în toamna acestui an, termenul limită fiind 1 octombrie, dată ce marchează începutul noului an fiscal în SUA. Până atunci, absența finanțării USAI din proiectul inițial semnalează o dorință clară a executivului de a reconfigura prioritățile de securitate națională și cheltuielile externe ale Pentagonului.